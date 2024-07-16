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2024「亞洲最佳50酒吧」公布 台灣3家闖入前50強

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
來自韓國首爾的「Zest」排名第二。圖／亞洲最佳50酒吧提供
來自韓國首爾的「Zest」排名第二。圖／亞洲最佳50酒吧提供

2024「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」名單今晚在香港揭曉，得獎酒吧來自亞洲區內18個城市，其中包括15間新酒吧上榜。由香港的「Bar Leone」獨佔鰲頭排名第一，來自韓國首爾的「Zest」排名第二，新加坡的「Jigger & Pony」名列第三。今年台灣則有3家酒吧闖入前50強，分別是台自台中、排名第30的「Vender」，這也是台灣酒吧今年的最佳名次；台北「Bar Mood」以及「The Public House」，分別獲得第37名與第44名肯定。此外，台北的「Nest by Pun」獲得「Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」大獎。

拿下第一的「Bar Leone」今年首度入榜，便獲得第一，除勇奪「The Best Bar in Hong Kong」殊榮之餘，亦獲得「Disaronno Highest New Entry Award」。這是50 Best Bars歷史上，首次由新入榜的酒吧一舉奪得「The Best Bar in Asia」榮耀。

「Bar Leone」是在香港中環區開業只有一年的社區酒吧，由義大利籍調酒師Lorenzo Antinori創辦，充分體現「以人為本的雞尾酒」（cocktail popolari）或「雞尾酒為民」（cocktails for the people）的義大利精神。Antinori曾任職於香港的「Argo」及首爾和倫敦的頂尖酒吧，經驗豐富，他將專業知識引入飲品項目中，以經典、平易近人的雞尾酒為主，其中許多靈感源自義大利傳統羅馬式酒吧。

排名第二、來自韓國首爾的「Zest」，是氣氛親切並以永續為經營原則的酒吧，同時獲得「The Best Bar in Korea」肯定。新加坡的「Jigger & Pony」名列第三，同時也是連續第5年獲得「The Best Bar in Singapore」榮譽。去年排名第一的香港酒吧「Coa」今年名列第四，來自東京的「Bar Benfiddich」排名第五，同時獲得「The Best Bar in Japan」殊榮。

新加坡在榜上佔據11個席位成為大贏家，香港則以9間酒吧上榜；來自首爾的酒吧則囊括了榜上的5個席位，曼谷也在酒吧名單上佔有五席，東京則佔有4席。

在國內酒吧方面，以自動販賣機為主題的手工雞尾酒館「Vender」躍升了11個名次攀升至第30名；「Bar Mood」去年掉出前50強，今年以第37名之姿光榮回歸；「The Public House」去年排名第43，今年排名第44，表現持平。

此外，特別獎項中的「The Siete Misterios Best Cocktail Menu」大獎，由台北酒吧「Nest by Pun」拿下。這家只接受預約的地下酒吧，提供具有主題特色的飲品選擇，以蜜蜂及蜂巢為主的設計元素，進一步提升其神秘魅力。酒單經過精心設計，可根據喜歡的食材及口味協助顧客聚焦飲品選擇。顧客在品嚐精緻雞尾酒之餘，還可獲得如訴說故事般的動人體驗。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北的「Nest by Pun」獲得特別獎項中的「Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」大獎。圖／翻攝自亞洲最佳50酒吧直播
台北的「Nest by Pun」獲得特別獎項中的「Siete Misterios Best Cocktail Menu Award」大獎。圖／翻攝自亞洲最佳50酒吧直播
香港的「Bar Leone」今年寫下首度入榜、便拿下第一的空前紀錄。圖／亞洲最佳50酒吧提供
香港的「Bar Leone」今年寫下首度入榜、便拿下第一的空前紀錄。圖／亞洲最佳50酒吧提供
台中的「Vender」於2024亞洲最佳50酒吧排名第30，這也是台灣酒吧今年的最佳名次。圖／翻攝自亞洲最佳50酒吧直播
台中的「Vender」於2024亞洲最佳50酒吧排名第30，這也是台灣酒吧今年的最佳名次。圖／翻攝自亞洲最佳50酒吧直播
2024「亞洲最佳50酒吧」名單揭曉。圖／亞洲最佳50酒吧提供
2024「亞洲最佳50酒吧」名單揭曉。圖／亞洲最佳50酒吧提供

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