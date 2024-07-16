7-ELEVEN推「航海王25周年動畫精品」快閃購、集點！「安全帽、四輪摺疊拉車、Q版搖頭公仔」鐵粉必收

「航海王」粉絲集合！7-ELEVEN將自7月24日下午3點起推出「航海王25周年動畫精品」快閃購、集點活動，引進最新五檔魯夫、新四皇以及動漫中的經典場景、友情記憶為周邊設計元素，聚焦居家、外出2大暑假生活場景，開發逾30款限量周邊商品，超人氣角色魯夫、索羅、喬巴也有專屬設計周邊，入手價最低199元起。快閃購自7月24日下午3點起至8月4日登場，集點活動則於8月5日下午3點起至8月20日開跑，限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動。

7-ELEVEN自2004年領先全通路行銷做法，創新推出全店集點活動，已連續20年仍持續推陳出新，至今攜手上百大IP推出上千檔期活動，串聯OPENPOINT APP推出小七集點卡，成為近1,800萬會員APP體驗排行前三大服務，同時7-ELEVEN更跳脫框架，持續挖掘不同的隱藏版流量密碼王IP，像是排球少年、小魔女Doremi、飛天小女警等，開創無數7、8年級生的回憶殺。

《航海王ONE PIECE》以航海大時代的海盜故事為背景，自1997年開始連載至今已出版108冊，25年來以多元樣貌的作品吸引全球粉絲聚川成海，包括同名動畫、電影、小說和遊戲、周邊，去年更首度於影集串流平台推出真人版影集，話題蔓延全球。

適逢「航海王」25周年，7-ELEVEN以「航海王」經典人物、場景為元素，開發鐵粉居家布置必珍藏的限量「造型檯燈」、「Q版太陽能搖頭公仔」，還有外出隨身帶著走的「翻轉包」、「安全帽」、「後背包」、「兩用手持風扇」等；另外還有《航海王》阿拉巴斯坦篇中草帽海賊團與薇薇道別的名場景，化作模型公仔的限量「WCF友情的印記 6入套組」全新登場。

7-ELEVEN「航海王25周年動畫精品」活動開發逾30款全新限量周邊商品，本次特別以傑克、黑鬍子、魯夫、巴其新四皇角色為題材，開發「藏寶箱造型面紙盒」、「1000片拼圖」等新品，同時更以全新五檔魯夫素材開發「兩用手持風扇」、「翻轉包」、「萬用大滑鼠墊」、「變色杯3入組」、「四輪摺疊拉車」、「保溫保冷袋」等豐富周邊，所有商品數量有限、售完為止。