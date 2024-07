「飛月情海」查寧塔圖手上就這枚！ 登月55周年太經典

距今55年前的1969年,美國成功登上月球,同時這段史實更在近日被改編翻拍上大螢幕,由好萊塢女星史嘉蕾喬韓森(Scarlett Ingrid Johansson)、查寧塔圖(Channing Tatum)主演,成為《飛月情海》的喜劇浪漫電影,正於戲院上映中。

電影中史嘉蕾喬韓森是一位廣告女強人,而查寧塔圖則是NASA美國太空總署的發射主任,然而在一次政治力的介入讓登陸月球變得更為複雜,他們必須一邊完成艱困的發射任務,同時收拾一觸即發的變化危機。為了戲劇效果,部分劇情為改編,甚至大開登月畫面造假的玩笑,電影中查寧塔圖手上更配戴了一款超霸Speedmaster計時碼表,在劇中是太空人登月的重要贊助商;事實上,OMEGA的超霸Speedmaster腕表確實在1969年時隨美國太空人登上月球,成為名符其實的「登月」表、名留青史。

翻開歷史,1969年的7月21日、正是歐米茄透過參與阿波羅11號(Apollo 11)登月任務,完成首次登月紀錄,而2024年的7月21則將是OMEGA首次登月的55周年。

原來早在1964年時,NASA以熱能、衝擊、震動和真空測試為標準,向全世界的製表廠商提出需求,最後OMEGA的超霸腕表通過測試,此後並陸續於「水星計畫」(Mercury Missions)、「雙子星計畫」(Gemini Program),以及以登月為目標的阿波羅計畫(Apollo Program)中相繼登場,成為太空人的信賴夥伴。

55年後的今日,當日的OMEGA超霸計時碼表幾乎原汁原味保留了經典設計,像是經陽極處理的黑色鋁表圈環裝飾以「數字90上方圓點標誌」(Dot over Ninety),凸起式的藍寶石水晶鏡面、下凹式的計時績分盤,幾乎都與1969年相差無幾,但更換以今日既樹立巔峰的同軸擒縱大師天文台機芯。