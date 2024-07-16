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「飛月情海」查寧塔圖手上就這枚！ 登月55周年太經典

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1969年的7月21日，OMEGA在太空人的登月紀錄後、成為名符其實的登月表。圖／OMEGA提供（合成圖）
1969年的7月21日，OMEGA在太空人的登月紀錄後、成為名符其實的登月表。圖／OMEGA提供（合成圖）

距今55年前的1969年，美國成功登上月球，同時這段史實更在近日被改編翻拍上大螢幕，由好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Ingrid Johansson）、查寧塔圖（Channing Tatum）主演，成為《飛月情海》的喜劇浪漫電影，正於戲院上映中。

電影中史嘉蕾喬韓森是一位廣告女強人，而查寧塔圖則是NASA美國太空總署的發射主任，然而在一次政治力的介入讓登陸月球變得更為複雜，他們必須一邊完成艱困的發射任務，同時收拾一觸即發的變化危機。為了戲劇效果，部分劇情為改編，甚至大開登月畫面造假的玩笑，電影中查寧塔圖手上更配戴了一款超霸Speedmaster計時碼表，在劇中是太空人登月的重要贊助商；事實上，OMEGA的超霸Speedmaster腕表確實在1969年時隨美國太空人登上月球，成為名符其實的「登月」表、名留青史。

翻開歷史，1969年的7月21日、正是歐米茄透過參與阿波羅11號（Apollo 11）登月任務，完成首次登月紀錄，而2024年的7月21則將是OMEGA首次登月的55周年。

原來早在1964年時，NASA以熱能、衝擊、震動和真空測試為標準，向全世界的製表廠商提出需求，最後OMEGA的超霸腕表通過測試，此後並陸續於「水星計畫」（Mercury Missions）、「雙子星計畫」（Gemini Program），以及以登月為目標的阿波羅計畫（Apollo Program）中相繼登場，成為太空人的信賴夥伴。

55年後的今日，當日的OMEGA超霸計時碼表幾乎原汁原味保留了經典設計，像是經陽極處理的黑色鋁表圈環裝飾以「數字90上方圓點標誌」（Dot over Ninety），凸起式的藍寶石水晶鏡面、下凹式的計時績分盤，幾乎都與1969年相差無幾，但更換以今日既樹立巔峰的同軸擒縱大師天文台機芯。

成為太空人的機率可能在百萬分之一以下，但擁有一只新款、42毫米、精鋼表殼的OMEGA超霸登月表？只需25萬7,000元，是不是相對簡單多了呢？

OMEGA超霸系列專業登月表，42毫米、不銹鋼、白色面盤、大師天文台認證同軸擒縱機芯，時間顯示、計時碼表，25萬7,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列專業登月表，42毫米、不銹鋼、白色面盤、大師天文台認證同軸擒縱機芯，時間顯示、計時碼表，25萬7,000元。圖／OMEGA提供
早在1965年時，Speedmaster超霸腕表就已通過NASA認證，通過包含熱能、衝擊、震動和真空的多重測試。圖／OMEGA提供
早在1965年時，Speedmaster超霸腕表就已通過NASA認證，通過包含熱能、衝擊、震動和真空的多重測試。圖／OMEGA提供
OMEGA的骨董超霸腕表，展現與今日原汁原味的精密複雜風格。圖／OMEGA提供
OMEGA的骨董超霸腕表，展現與今日原汁原味的精密複雜風格。圖／OMEGA提供
近日正上映的太空浪漫登月喜劇《飛月情海》，夾雜真實與虛構構建了一段1969年美國登月的故事，其Fly Me To The Moon除了契合劇情，也是爵士樂經典金曲。圖／翻攝自IG @ channingtatum
近日正上映的太空浪漫登月喜劇《飛月情海》，夾雜真實與虛構構建了一段1969年美國登月的故事，其Fly Me To The Moon除了契合劇情，也是爵士樂經典金曲。圖／翻攝自IG @ channingtatum

NASA 太空人 女星 好萊塢 美國 電影

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