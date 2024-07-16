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消暑！萊爾富買飲料限時享「冰塊杯」加購價10元　「限時殺5日」指定商品享買1送1或買2送2

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富引進韓國直送新品「上好冰塊杯」，即日起至7月23日推出飲料全品項搭冰塊杯享加購價只要10元。圖／萊爾富提供
萊爾富引進韓國直送新品「上好冰塊杯」，即日起至7月23日推出飲料全品項搭冰塊杯享加購價只要10元。圖／萊爾富提供

24節氣進入小暑過後，天氣熱到讓人發暈，萊爾富搶攻夏季飲品商機，特別引進韓國直送、冷凍杯裝的新品「上好冰塊杯」（原單件售價15元），即日起至7月23日購買飲料全品項可享冰塊杯加購特惠價只要10元，讓消費者盡情享受親手製作的清涼夏日特調。

此外，萊爾富門市於7月17日至7月21日推出「限時殺5日」優惠活動，祭出亮點指定商品可享同品項最低買1送1或買2送2的優惠，像是Hi café大杯冰／熱醇脆黑糖拿鐵（原價65元）、農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元）、味味A香辣海鮮湯麵（原價39元）均享同品項買1送1；樂法果醋420mL（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜口味，原單件售價29元）則享買2送2的優惠；伊藤園蘋果紅茶／蜜桃紅茶（原單件售價35元）享任選第2件5元。

萊爾富7月17日至7月21日推出「限時殺5日」優惠活動，祭出樂法果醋兩款口味任選買2送2。圖／萊爾富提供
萊爾富7月17日至7月21日推出「限時殺5日」優惠活動，祭出樂法果醋兩款口味任選買2送2。圖／萊爾富提供

冰塊 售價 海鮮

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