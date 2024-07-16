聽新聞
test
0:00 / 0:00
消暑！萊爾富買飲料限時享「冰塊杯」加購價10元 「限時殺5日」指定商品享買1送1或買2送2
24節氣進入小暑過後，天氣熱到讓人發暈，萊爾富搶攻夏季飲品商機，特別引進韓國直送、冷凍杯裝的新品「上好冰塊杯」（原單件售價15元），即日起至7月23日購買飲料全品項可享冰塊杯加購特惠價只要10元，讓消費者盡情享受親手製作的清涼夏日特調。
此外，萊爾富門市於7月17日至7月21日推出「限時殺5日」優惠活動，祭出亮點指定商品可享同品項最低買1送1或買2送2的優惠，像是Hi café大杯冰／熱醇脆黑糖拿鐵（原價65元）、農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元）、味味A香辣海鮮湯麵（原價39元）均享同品項買1送1；樂法果醋420mL（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜口味，原單件售價29元）則享買2送2的優惠；伊藤園蘋果紅茶／蜜桃紅茶（原單件售價35元）享任選第2件5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言