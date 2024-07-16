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《愛馬仕 飛馬行空》明起台北上映 官方LINE免費預約

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第四幕「錯視幻影」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第四幕「錯視幻影」。圖／愛馬仕提供

去年，精品品牌愛馬仕Hermès）發揮創意奇想，為台北的觀眾帶來一場奇幻的現場戲劇表演《愛馬仕，飛馬行空》（ON THE WINGS OF HERMÈS），以希臘神話中的雙翼飛馬及其六匹小馬的故事為主軸，其中會唱歌的凱莉包與令人莞爾的視覺錯視效果，引起觀眾熱烈的迴響。

今年，愛馬仕則為台北的觀眾帶來電影版《愛馬仕，飛馬行空》的放映活動，這部電影將自7月17日起至8月11日期間在指定影院放映，大眾可透過愛馬仕官方LINE帳號免費預約觀看。這部時長35分鐘的影片由曾獲坎城殊榮的比利時導演Jaco Van Dormael創作執導，以鏡頭的語言帶著觀眾潛入天馬行空的迷人世界，感受徜徉於其中的詩意與情感。

正如其同名戲劇演出，六部場景每一場景皆奇幻無比，勾勒出頑趣動人的故事；電影更搭配聲線渾厚悠揚的旁白講述，引領觀眾進入愛馬仕的奇想世界。隨著故事的展開，遷徙手套於雪地上悠然飛揚；馬戲團的木偶、虛幻人物和愛馬仕物件演繹旋轉手勢舞；Kelly包包唱響四重奏；兩位纏綿愛侶在雲朵散佈的湛藍天際翩然起舞。

在這部俏皮感性的電影中，實驗藝術與電影奇觀交織：影片融合舞蹈藝術與物件劇場、逼真姿態與微型配件。概念隱喻與比例錯視的手法交錯使用，舞者、雜技演員和表演者沉浸其中。栩栩如生獨靈動手指戲法與活力舞姿相呼應，搭配藝術化佈景，讓人想起愛馬仕精湛工藝和工匠精神。

愛馬仕「飛馬行空」電影版，第四幕「錯視幻影」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第四幕「錯視幻影」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第五幕「包包四重唱」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第五幕「包包四重唱」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第五幕「包包四重唱」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第五幕「包包四重唱」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版潛入天馬行空的迷人世界，感受徜徉於鏡頭中的詩意與情感。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版潛入天馬行空的迷人世界，感受徜徉於鏡頭中的詩意與情感。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第三幕「馬戲團」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第三幕「馬戲團」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第二幕「遷徙手套的飛行」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第二幕「遷徙手套的飛行」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第三幕「馬戲團」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第三幕「馬戲團」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第一幕「無重力」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕「飛馬行空」電影版，第一幕「無重力」。圖／愛馬仕提供

Hermès LINE 愛馬仕 比利時 觀眾 電影

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