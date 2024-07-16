快訊

孩子每天通勤北北基唸書…家長怨竹苗地區「學校數太少」 國教署說話了

星巴克出手治奧客！位子保留15分鐘防佔位 多數網友指1關鍵：沒用的

夜市人潮漲提袋率反降 「夜市打牙祭」攜悠遊付盼拉高買氣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市寧夏夜市暑假湧現人潮，提袋率卻下降。記者邱書昱／攝影
台北市寧夏夜市暑假湧現人潮，提袋率卻下降。記者邱書昱／攝影

台北市產發局舉辦「夜市打牙祭」今年邁入第15屆，台北市副市長林奕華今天到寧夏夜市出席記者會，她跟著嘗遍麻糬冰等美食，也和攤商店家們一起來包潤餅，寧夏夜市自治會坦言暑假湧現人潮成長2成，但是提袋率卻下降，透過活動盼能拉升。

產發局長陳俊安表示，活動透過網路線上投票，邀請民眾票選出「夜市十大神級美食」，只要在9月6日到10月11日參加，就有機會抽環保餐具等好禮，同時，推出消費滿額好禮等超值回饋活動。

林奕華表示，夜市打牙祭舉辦第15年，夜市和市府也推出不少計畫讓夜市導入電子支付等，她今天走訪夜市全程也都使用電子支付，不僅環保也快速。

由於近年海外旅遊大爆發，不過，寧夏夜市自治會理事長林定國說，人潮確實比疫情前多了2成，但是疫後的通膨，造成提袋率下降，「以前可能買到300元，現在只買到100元。」再加上人力短缺、食材成本，店家的利潤反而變低。

市場處攤販科長張峻閔說，提升提袋率方法很多，市場處會定期舉辦活動或結合跨局處的大型活動拉高曝光度、人潮目光聚集在所經過的夜市，這次「夜市打牙祭」也和悠遊付合作，消費回饋最高23%，吸引民眾前來消費。

台北市副市長林奕華到寧夏夜市參加活動，邀民眾票選出「夜市十大神級美食」。記者邱書昱／攝影
台北市副市長林奕華到寧夏夜市參加活動，邀民眾票選出「夜市十大神級美食」。記者邱書昱／攝影
台北市產發局長陳俊安表示，活動透過網路線上投票，邀請民眾票選出「夜市十大神級美食」，有機會抽中好禮。記者邱書昱／攝影
台北市產發局長陳俊安表示，活動透過網路線上投票，邀請民眾票選出「夜市十大神級美食」，有機會抽中好禮。記者邱書昱／攝影

夜市 攤商 林奕華 潤餅 美食 通膨

延伸閱讀

首通過淨零排放自治條例地方政府 北市預計明年1月正式上路

北市淨零碳排條例獲政院核定 林奕華：朝2050零碳排邁進

基北北桃4副市長齊聚基隆 談12項跨縣市合作

北市公有市場電費由補助改成換設備 議員批詐欺…市場處：更節電

相關新聞

夜市人潮漲提袋率反降 「夜市打牙祭」攜悠遊付盼拉高買氣

台北市產發局舉辦「夜市打牙祭」今年邁入第15屆，台北市副市長林奕華今天到寧夏夜市出席記者會，她跟著嘗遍麻糬冰等美食，也和...

7-ELEVEN限時推買指定早餐+20元起享大杯CITY CAFE！「OPENPOINT行動隨時取」限時6天推限量優惠組合

根據外部統計，本土外食人口逐年攀升，粗估有超過千萬人口在平日的早餐與午餐外食。7-ELEVEN有感於外食人口近期受到通膨...

登國際舞台！世界康普茶⼤賽奪銀 台灣「All Good Gene’s」推新包裝

台灣品牌再度於國際發光！「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」以關西包種茶製作的「經典原味」與「就是薑好」康...

金色三麥應援奧運 台灣奪牌精釀啤酒限時免費喝

迎接即將到來的4年一度奧運盛事，金色三麥呼應本屆地主國法國，特別從法國南北各地經典菜式中找尋靈感，即日起至8月11日限時...

首度聯名！旭集也吃得到「蜷尾家霜淇淋」 饗饗七夕抽雙人餐券

每年七、八月，日本各地皆會舉辦夏日祭典。為了讓台灣民眾也能感受到熱鬧的日本文化，饗賓餐旅旗下的「旭集」推出「夏日祭典」...

天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫

如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。