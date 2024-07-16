夜市人潮漲提袋率反降 「夜市打牙祭」攜悠遊付盼拉高買氣

台北市產發局舉辦「夜市打牙祭」今年邁入第15屆，台北市副市長林奕華今天到寧夏夜市出席記者會，她跟著嘗遍麻糬冰等美食，也和攤商店家們一起來包潤餅，寧夏夜市自治會坦言暑假湧現人潮成長2成，但是提袋率卻下降，透過活動盼能拉升。

產發局長陳俊安表示，活動透過網路線上投票，邀請民眾票選出「夜市十大神級美食」，只要在9月6日到10月11日參加，就有機會抽環保餐具等好禮，同時，推出消費滿額好禮等超值回饋活動。

林奕華表示，夜市打牙祭舉辦第15年，夜市和市府也推出不少計畫讓夜市導入電子支付等，她今天走訪夜市全程也都使用電子支付，不僅環保也快速。

由於近年海外旅遊大爆發，不過，寧夏夜市自治會理事長林定國說，人潮確實比疫情前多了2成，但是疫後的通膨，造成提袋率下降，「以前可能買到300元，現在只買到100元。」再加上人力短缺、食材成本，店家的利潤反而變低。