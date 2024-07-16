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7-ELEVEN限時推買指定早餐+20元起享大杯CITY CAFE！「OPENPOINT行動隨時取」限時6天推限量優惠組合

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定三明治、貝果、大亨堡系列人氣商品，加20元起可享CITY CAFE大杯咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定三明治、貝果、大亨堡系列人氣商品，加20元起可享CITY CAFE大杯咖啡。圖／7-ELEVEN提供

根據外部統計，本土外食人口逐年攀升，粗估有超過千萬人口在平日的早餐與午餐外食。7-ELEVEN有感於外食人口近期受到通膨壓力指數升高，持續透過早餐、輕食搭配咖啡、茶飲的關聯性銷售，提供全民多款親民價商品組合。

7月17日至8月20日到7-ELEVEN門市購買指定三明治／貝果／大亨堡系列人氣商品任一品項，加20元可享CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、加30元可享CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱），讓消費者以銅板價加價即可享有餐食與咖啡的超值組合。其中，強力推薦熱銷的巧達起司貝果加20元搭配CITY CAFE大杯美式咖啡組合，整組不到50元。

歡慶「世界熱狗日」，即日起至7月23日於7-ELEVEN購買大亨堡／熱狗任選2件加贈OPENPOINT點數7點。

此外，「OPENPOINT行動隨時取」7月18日至7月23日推出「夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777」活動，共有多款限量優惠組合，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡21杯優惠價777元，限量10萬組；CITY CAFE特大杯拿鐵16杯優惠價777元，限量10萬組；CITY PRIMA大杯精品馥芮白10杯優惠價777元，限量5萬組；CITY TEA一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶任選20杯優惠價777元，限量5萬組；CITY系列香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡／冰茶／氣泡凍飲）指定品項7杯組400元，限量6,000組。精品咖啡、現萃茶僅能於限定門市兌領；行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPENPOINT APP說明。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

「OPENPOINT行動隨時取」7月18日至7月23日推出「夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777」活動，CITY系列香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡／冰茶／氣泡凍飲）指定品項7杯組400元，限量6,000組。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」7月18日至7月23日推出「夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777」活動，CITY系列香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡／冰茶／氣泡凍飲）指定品項7杯組400元，限量6,000組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定大亨堡系列，加20元起可享CITY CAFE大杯咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定大亨堡系列，加20元起可享CITY CAFE大杯咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定貝果加30元可享CITY CAFE大杯拿鐵。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定貝果加30元可享CITY CAFE大杯拿鐵。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定三明治、貝果、大亨堡系列人氣商品，加20元起可享CITY CAFE大杯咖啡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自7月17日至8月20日推出購買指定三明治、貝果、大亨堡系列人氣商品，加20元起可享CITY CAFE大杯咖啡。圖／7-ELEVEN提供
歡慶「世界熱狗日」，7-ELEVEN即日起至7月23日購買大亨堡熱狗任選2件加贈OPENPOINT點數7點。圖／7-ELEVEN提供
歡慶「世界熱狗日」，7-ELEVEN即日起至7月23日購買大亨堡熱狗任選2件加贈OPENPOINT點數7點。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」7月18日至7月23日推出「夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777」活動，共有多款限量優惠組合。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」7月18日至7月23日推出「夏天就是要CITY！盛夏LUCKY 777」活動，共有多款限量優惠組合。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 外食 食人

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