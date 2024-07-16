快訊

孩子每天通勤北北基唸書…家長怨竹苗地區「學校數太少」 國教署說話了

星巴克出手治奧客！位子保留15分鐘防佔位 多數網友指1關鍵：沒用的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登國際舞台！世界康普茶⼤賽奪銀 台灣「All Good Gene’s」推新包裝

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
玻璃瓶包裝有經典原味、⽇光⾦萱、非常莓好、茉莉⾹茶、 就是蜜桃、就是薑好、蜜⾹紅茶及檸檬薄荷共8種選擇。圖/品牌提供
玻璃瓶包裝有經典原味、⽇光⾦萱、非常莓好、茉莉⾹茶、 就是蜜桃、就是薑好、蜜⾹紅茶及檸檬薄荷共8種選擇。圖/品牌提供

台灣品牌再度於國際發光！「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」以關西包種茶製作的「經典原味」與「就是薑好」康普茶產品，分別於2023年、2024年連續奪下「KBI國際康普茶⼤賽」銀牌（KOMBUCHA BREWERS INTERNATIONAL AWARDS）。8⽉將正式推出輕鋁罐包裝的「柚⼦檸檬草」、「鳳梨柑橘」、「冬瓜檸檬」三種全新口味。

「康普茶」是指茶葉加上糖、紅茶菌，釀造⽽成的發酵茶，能促進消化、提供豐富維⽣素，在好萊塢明星瑪丹娜、女神卡卡帶動下，成為歐美炙⼿可熱的新潮飲品。

「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」依循傳統釀造⼯法，採收發酵充滿活菌的康普茶。尾韻有著淡淡的茶⾹，酸甜裡穿透著⼀絲蜂蜜的甜味。其擁有⾦蘭醬油釀造背景，除了對菌種進⾏深入的測試和研發外，對釀造環境的要求包含濕度和溫度、收成的酸鹼值及糖份數值，更有⾼於同業標準的SOP，這也是奪獎關鍵之一。

「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」推出的輕新鋁罐限定口味中，「柚⼦檸檬草」以超清爽的柚⼦搭配清新的檸檬草、「鳳梨柑橘」是以熱帶風情的鳳梨混合著柑橘的酸甜、「冬瓜檸檬」則以傳統冬瓜茶的甜美中加入檸檬的清爽。此外，原有的玻璃瓶包裝則有經典原味、⽇光⾦萱、非常莓好、茉莉⾹茶、就是蜜桃、就是薑好、蜜⾹紅茶及檸檬薄荷共8種選擇。

「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」除了在網路及各⼤社群合作線上販售，也於全台設有近百家的銷售通路，包含星級飯店如君悅、喜來登等，以及⽶其林餐廳如富錦樹、壽司芳等，還有連鎖超市及餐廳。近期並特別與「⼤巨星港式飲茶餐酒館」合作，與經典港式佳餚美好相會。

8⽉將正式推出輕鋁罐包裝的「柚⼦檸檬草」、「鳳梨柑橘」、「冬瓜檸檬」三種全新口味。圖/品牌提供
8⽉將正式推出輕鋁罐包裝的「柚⼦檸檬草」、「鳳梨柑橘」、「冬瓜檸檬」三種全新口味。圖/品牌提供

喜來登 好萊塢 柑橘 蜂蜜 餐廳 鳳梨

延伸閱讀

受黃仁勳啟發！兩岸生打造3D虛擬形象 獲創客賽一等獎

兩岸創客大賽 台灣學子「虛擬形象」奪一等獎

竹縣桃山國小美聲 紐西蘭世界合唱大賽奪金質獎

高雄六龜孩子再獲世界合唱大賽金牌 登台領獎情緒激昂

相關新聞

夜市人潮漲提袋率反降 「夜市打牙祭」攜悠遊付盼拉高買氣

台北市產發局舉辦「夜市打牙祭」今年邁入第15屆，台北市副市長林奕華今天到寧夏夜市出席記者會，她跟著嘗遍麻糬冰等美食，也和...

7-ELEVEN限時推買指定早餐+20元起享大杯CITY CAFE！「OPENPOINT行動隨時取」限時6天推限量優惠組合

根據外部統計，本土外食人口逐年攀升，粗估有超過千萬人口在平日的早餐與午餐外食。7-ELEVEN有感於外食人口近期受到通膨...

登國際舞台！世界康普茶⼤賽奪銀 台灣「All Good Gene’s」推新包裝

台灣品牌再度於國際發光！「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」以關西包種茶製作的「經典原味」與「就是薑好」康...

金色三麥應援奧運 台灣奪牌精釀啤酒限時免費喝

迎接即將到來的4年一度奧運盛事，金色三麥呼應本屆地主國法國，特別從法國南北各地經典菜式中找尋靈感，即日起至8月11日限時...

首度聯名！旭集也吃得到「蜷尾家霜淇淋」 饗饗七夕抽雙人餐券

每年七、八月，日本各地皆會舉辦夏日祭典。為了讓台灣民眾也能感受到熱鬧的日本文化，饗賓餐旅旗下的「旭集」推出「夏日祭典」...

天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫

如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。