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登國際舞台！世界康普茶⼤賽奪銀 台灣「All Good Gene’s」推新包裝
台灣品牌再度於國際發光！「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」以關西包種茶製作的「經典原味」與「就是薑好」康普茶產品，分別於2023年、2024年連續奪下「KBI國際康普茶⼤賽」銀牌（KOMBUCHA BREWERS INTERNATIONAL AWARDS）。8⽉將正式推出輕鋁罐包裝的「柚⼦檸檬草」、「鳳梨柑橘」、「冬瓜檸檬」三種全新口味。
「康普茶」是指茶葉加上糖、紅茶菌，釀造⽽成的發酵茶，能促進消化、提供豐富維⽣素，在好萊塢明星瑪丹娜、女神卡卡帶動下，成為歐美炙⼿可熱的新潮飲品。
「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」依循傳統釀造⼯法，採收發酵充滿活菌的康普茶。尾韻有著淡淡的茶⾹，酸甜裡穿透著⼀絲蜂蜜的甜味。其擁有⾦蘭醬油釀造背景，除了對菌種進⾏深入的測試和研發外，對釀造環境的要求包含濕度和溫度、收成的酸鹼值及糖份數值，更有⾼於同業標準的SOP，這也是奪獎關鍵之一。
「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」推出的輕新鋁罐限定口味中，「柚⼦檸檬草」以超清爽的柚⼦搭配清新的檸檬草、「鳳梨柑橘」是以熱帶風情的鳳梨混合著柑橘的酸甜、「冬瓜檸檬」則以傳統冬瓜茶的甜美中加入檸檬的清爽。此外，原有的玻璃瓶包裝則有經典原味、⽇光⾦萱、非常莓好、茉莉⾹茶、就是蜜桃、就是薑好、蜜⾹紅茶及檸檬薄荷共8種選擇。
「All Good Gene’s 好菌好俊康普茶」除了在網路及各⼤社群合作線上販售，也於全台設有近百家的銷售通路，包含星級飯店如君悅、喜來登等，以及⽶其林餐廳如富錦樹、壽司芳等，還有連鎖超市及餐廳。近期並特別與「⼤巨星港式飲茶餐酒館」合作，與經典港式佳餚美好相會。
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