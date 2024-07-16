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可能影響台灣？福島今結束第7批次含氚廢水排放 氚濃度低於承諾限值

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
圖為日本福島核電廠。圖／路透社
圖為日本福島核電廠。圖／路透社

日本福島第一核電廠已於今天結束第7批次含氚廢水排放作業，共計排放19天，總計排放體積約為7800立方公尺，氚總活度約1.3兆貝克。核安會表示，總計7批次的氚廢水可能影響台灣的5大預報區域，不過未來7天海水氚濃度均低於儀器最小可測值。

核安會表示，依氣象署最新的海流擴散預報顯示，第7批次排放的含氚廢水受福島沿岸潮汐與黑潮影響緩慢往北擴散，總計7批次的含氚廢水隨著洋流往東擴散，可能影響台灣的洋流傳輸路徑區分5大預報區域，日本本州東部海域、黑潮延伸流東區、關島西北方海域、沖繩群島周圍海域，不過根據台灣周圍海域的最新預報結果顯示，未來7天海水氚濃度均低於儀器最小可測值。

另外，國際原子能總署（IAEA）於7月4日赴福島周邊海域進行海水取樣，並於7月9日公布分析結果，氚濃度遠低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。核安會將持續透過跨部會合作進行我國海域輻射監測，自2017年開始至今累積完成海水、海生物、岸沙等各式海域樣本，共計9869件樣本分析，今年度截至7月14日已完成2131件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。

日本 核電 氣象署 福島 輻射 黑潮

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