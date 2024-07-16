金色三麥應援奧運 台灣奪牌精釀啤酒限時免費喝

迎接即將到來的4年一度奧運盛事，金色三麥呼應本屆地主國法國，特別從法國南北各地經典菜式中找尋靈感，即日起至8月11日限時供應全新研發系列法式風味「冠軍應援料理」。在此同時，金色三麥門市巨型投影、數百面電視螢幕已備妥就位，營業時間全時段LIVE轉播，並將隨台灣晉級戰況彈性延長營業時間。這次金色三麥「決讚24小時」挺台灣，每面台灣獎牌入袋起24小時內，來店內用消費即免費招待每人一杯350ml精釀啤酒。

金色三麥今夏變身法國餐酒館，將法國從南到北的特色風味端上桌。即日起至8月11日，金色三麥限時推出「冠軍應援套餐」（售價3,580元+10%），內用套餐加購500ml精釀啤酒享199元應援價，外帶套餐即贈「晃晃白啤500ml」4入。

系列「冠軍應援料理」包括「經典尼斯沙拉」，選用鮮美鮪魚、鹹酸橄欖、水煮蛋以及新鮮生菜，淋上主廚自製檸檬油醋醬，享受地中海飲食的輕盈無負擔。「法式淡菜鮮蛤鍋」常見於法國北部，淡菜伴隨迷迭香、百里香噴發極致鮮甜，香氣瀰漫齒間，肥嫩的蛤蜊更是讓鮮度三級跳。「地中海馬鈴薯盅」使用地中海代表食材「番茄」，與每頭豬僅有500克的霜降肉一起燉煮，香氣滿溢的蕃茄肉醬點綴辛香料、醃漬辣椒、馬自拉起司，烤出香濃鬆軟的馬鈴薯，讓人一口接一口。

此外，金色三麥更特別推出兩道觀賽美食——「啤酒醬烤松阪豬」烤肉串，還有別出心裁的「冠軍大拼盤」。「冠軍大拼盤」以藍莓白巧克力醬、法式黃芥末、墨魚美乃滋、薄荷醬、番茄醬設計五色沾醬，搭配法式吐司、烤脆皮豬腳、酥炸洋蔥圈、酥脆鮮蝦球、現炸薯條，五環殿堂級的色香味，只在賽事期間限定供應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康