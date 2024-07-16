首度聯名！旭集也吃得到「蜷尾家霜淇淋」 饗饗七夕抽雙人餐券

每年七、八月，日本各地皆會舉辦夏日祭典。為了讓台灣民眾也能感受到熱鬧的日本文化，饗賓餐旅旗下的「旭集」推出「夏日祭典」活動，提供限定鰻魚料理、芒果甜點，還首度聯名「蜷尾家」推出「東方美人聖代」。至於「饗饗」自即日起推出為期1個月的「七夕情人月」活動，除了供應多道應景料理外，參與打卡活動還有機會獲得雙人禮賓券。

旭集本次推出一系列夏日祭典活動，其中也呼應日本人在「土用丑日」品嚐鰻魚的習慣，針對平假日午晚餐時段，提供有「白酌鰻魚佐澄醬」「鰻魚柳川鍋」等多款料理，還有晚餐限定的「烤鰻魚串」、「鰻丼」、「炸鰻」等品項。另外還有應景的芒果甜點，包括午餐時段的「唐辛檸香芒果塔」，還有晚餐時段的「椰奶芒果杯」，以及假日晚餐限定的「鮮芒生乳捲」，各有不同特色。

為了增添用餐趣味度，即日起至8月15日期間，旭集針對中午與晚餐時段，也打造「夏日屋台地圖」，讓用餐民眾快速掌握鰻魚料理、啤酒、和牛可樂餅與芒果甜點的位置、供應時段。同時還有「心願卡」，讓顧客可以寫下心中願望，並且懸掛於店內特製的繪馬架上，帶來更具日式情調的氣氛。另外旭集更與「蜷尾家」首度聯名，打造「旭集パフェ專門店」店中店，針對平日午晚餐、假日全餐期供應「東方美人聖代」，讓民眾享受日本「結尾聖代」的風潮。