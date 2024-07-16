TPASS周年抽獎活動中獎名單出爐 7月17日可至官網查詢

交通部公路局16日指出，TPASS月票自2023年7月1日上路啟用迄今已滿周年，交通部公路局為感謝民眾支持及鼓勵民眾踴躍使用TPASS月票，前於2024年4月24日舉辦「TPASS慶週年 乘車金大放送」記者會，宣布感恩回饋抽獎活動開跑，同時開放上網登錄參與，並於16日抽出各獎項幸運得主。

公路局表示，本次抽取獎項共有「新客獎」、「熟客獎」、「鐵粉獎」及「加碼獎」等4個獎別，總共有1,436個中獎機會，其中「新客獎」、「熟客獎」、「鐵粉獎」獲獎民眾可獲得最高1萬5,000元TPASS乘車金，「加碼獎」則分別由17個TPASS合作夥伴(各縣市政府、運輸業者、票證公司及驗票機廠商)響應提供；另本次活動共有10萬5,410人登錄參加(約占TPASS使用人數16.5%)，其中符合新客獎資格占31%、熟客獎資格占23%、鐵粉獎資格占46%，民眾參加相當踴躍。

公路局說，抽獎活動採全程公開，並邀請第三方公證律師全程見證及加碼獎響應單位來共同參與；另公路局表示，本次抽獎規則係採隨機公平的程式語言及「不重複中獎」機制設計，以確保抽獎程序符合公平、公正及公開的原則。

抽獎結果將於公路局官網活動網站公告，並自17日起以111政府專屬短碼簡訊平台發送中獎簡訊通知，民眾可至活動網站查詢中獎資訊及填寫兌獎資料，請各位幸運得主於113年8月30日前完成兌獎資料登錄，若逾期未登錄則視為自動放棄中獎資格；另外本次獎項將由該局委託執行單位每週以郵寄方式寄送(2024年7月17日起開始寄送「加碼獎」、2024年8月23日起寄送「新客獎」、「熟客獎」及「鐵粉獎」，且最遲於113年9月30日前完成寄送)。

公路局最後表示，感謝民眾對於TPASS月票的支持與肯定，除了透過這次的抽獎活動鼓勵更多民眾加入TPASS月票使用行列外，亦刻正規劃TPASS 2.0方案，希望這項好的政策可以持續精進，照顧多元旅運需求及嘉惠更多民眾，共同創造公共運輸的里程碑，一起用行動來支持公共運輸。