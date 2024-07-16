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天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry發表了2024七夕情人節形象，將象徵圓滿、情侶的天鵝成為設計主元素。圖／Burberry提供
Burberry發表了2024七夕情人節形象，將象徵圓滿、情侶的天鵝成為設計主元素。圖／Burberry提供

如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象主視覺除了選用代表英國文化的天鵝為元素，並以詩意浪漫的視覺藝術家陳嘉言參與設計，營造出英國鄉間的閒散、愜意與浪漫滿點。

Burberry推出的2024七夕形象中，是由香港藝術家陳嘉言所操刀，並帶來平面視覺與影像。在傍晚時分、天空呈現魔幻的橘紅色，背景並有綠色的曠野、湖水，並有成雙成對的天鵝嬉戲湖畔，於此同時，成雙的天鵝也形成了浪漫的愛心形狀，此時一對身穿Burberry七夕單品的情侶也在草皮旁依偎，展現浪漫的東方思維。

本次發表的2024 Burberry七夕情人新品，包含女裝、男裝和包款，並全數皆為中性質感的皂白色；其中女裝包含了絲質睡衣式襯衫、百褶裙，以及成套的棉質縐綢開襟針織衫和上衣，男裝則有短襯衫、短褲、上衣，並以天鵝圖案詩意貫穿。值得一提的是，主打包款包含了Rocking Horse，其馬鞍型設計、韁繩為靈感的背帶，帶出Burberry與馬術的連結，尤其當包款平放時將前後搖擺，宛如童年時期的搖搖木馬，一搖一擺、童趣走跳。

Burberry Rocking Horse迷你皂白色牛皮肩背包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry Rocking Horse迷你皂白色牛皮肩背包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry發表了2024七夕情人節形象，將象徵圓滿、情侶的天鵝成為設計主元素。圖／Burberry提供
Burberry發表了2024七夕情人節形象，將象徵圓滿、情侶的天鵝成為設計主元素。圖／Burberry提供
Burberry皂白色窄版天鵝圖案絲巾，8,900元。圖／Burberry提供
Burberry皂白色窄版天鵝圖案絲巾，8,900元。圖／Burberry提供
Burberry皂白色天鵝印花棉質縐綢開襟針織衫，44,900元。圖／Burberry提供
Burberry皂白色天鵝印花棉質縐綢開襟針織衫，44,900元。圖／Burberry提供
Burberry皂白色天鵝絲質睡衣式襯衫，59,000元。圖／Burberry提供
Burberry皂白色天鵝絲質睡衣式襯衫，59,000元。圖／Burberry提供

Burberry 七夕 天鵝 情人 藝術家 針織衫

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