天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫

如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象主視覺除了選用代表英國文化的天鵝為元素，並以詩意浪漫的視覺藝術家陳嘉言參與設計，營造出英國鄉間的閒散、愜意與浪漫滿點。

Burberry推出的2024七夕形象中，是由香港藝術家陳嘉言所操刀，並帶來平面視覺與影像。在傍晚時分、天空呈現魔幻的橘紅色，背景並有綠色的曠野、湖水，並有成雙成對的天鵝嬉戲湖畔，於此同時，成雙的天鵝也形成了浪漫的愛心形狀，此時一對身穿Burberry七夕單品的情侶也在草皮旁依偎，展現浪漫的東方思維。