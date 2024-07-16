天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫
如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象主視覺除了選用代表英國文化的天鵝為元素，並以詩意浪漫的視覺藝術家陳嘉言參與設計，營造出英國鄉間的閒散、愜意與浪漫滿點。
Burberry推出的2024七夕形象中，是由香港藝術家陳嘉言所操刀，並帶來平面視覺與影像。在傍晚時分、天空呈現魔幻的橘紅色，背景並有綠色的曠野、湖水，並有成雙成對的天鵝嬉戲湖畔，於此同時，成雙的天鵝也形成了浪漫的愛心形狀，此時一對身穿Burberry七夕單品的情侶也在草皮旁依偎，展現浪漫的東方思維。
本次發表的2024 Burberry七夕情人新品，包含女裝、男裝和包款，並全數皆為中性質感的皂白色；其中女裝包含了絲質睡衣式襯衫、百褶裙，以及成套的棉質縐綢開襟針織衫和上衣，男裝則有短襯衫、短褲、上衣，並以天鵝圖案詩意貫穿。值得一提的是，主打包款包含了Rocking Horse，其馬鞍型設計、韁繩為靈感的背帶，帶出Burberry與馬術的連結，尤其當包款平放時將前後搖擺，宛如童年時期的搖搖木馬，一搖一擺、童趣走跳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言