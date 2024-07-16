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LV VIVIENNE大變身！ 超可愛吉祥物化身時尚偶像
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的超可愛吉祥物Vivienne誕生於2017年，以monogram的圓花為發想，擬人化地展現路易威登異想天開、俏皮可愛的一面，至今更延伸出先在各式各樣的產品中。如今路易威登推出全新Fashionista膠囊系列，就完全以Vivienne為主角，化身為時尚偶像，穿上專屬手袋、珠寶或服裝，以路易威登最具代表性的設計、標誌性圖案和花紋作為設計靈感。
該系列共提供8款超大尺寸的Viviennes：LV DENIM、LV MALLETAGE、LV GOLDEN、PINK LADY、LV PARISIENNE、SHOPAHOLIC、LV MIX、LV ROCK等。每一款Vivienne都各自具有獨特個性，既是可以收藏的精美擺飾，也是可愛的包身吊飾。
同時一起推出的Vivienne Fashionista Coffret是路易威登專為八款Vivienne Fashionista包身吊飾設計的限量版收藏盒，以品牌歷史悠久的行李箱為靈感來源，以原木與Monogram帆布搭配金色五金件精心製作而成。
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