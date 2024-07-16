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今夏就John喝！ 高爾宣OSN跨界詮釋JW潮黑調飲
創立超過兩世紀的經典威士忌品牌Johnnie Walker，今年夏天攜手饒舌創作才子高爾宣OSN，跨界詮釋「So Black黑牌撞蘇打」全新潮黑調飲。Johnnie Walker黑牌更邀請高爾宣透過音樂創作，唱出屬於「So Black黑牌撞蘇打」的潮黑新態度，全新合作預計8月正式登場。
全新「So Black檸檬蜂蜜風味蘇打調飲」，將檸檬蜂蜜風味蘇打的清新口感與黑牌完美融合，入口後專屬於夏天的絕妙酸甜滋味在口中綻放，味蕾也隨之激盪出黑牌獨有的香甜水果與辛香氣息，留下迷人煙燻尾韻。
Johnnie Walker秉持著創新開拓的精神，持續探索調和威士忌風味的無邊國度；而在創作這條路上從來不設限的高爾宣，認為人生本就不該畫地自限，為追尋目標勇敢邁開步伐，只要忠於自己，保持自由無拘的態度，反而更能探索出意想不到更好的自己，就像引領潮流的Johnnie Walker黑牌與檸檬蜂蜜蘇打的超乎想像潮黑碰撞，彷彿訴說著威士忌從來不只擁有一種可能。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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