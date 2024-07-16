1/10秒跑很快！Zenith白陶瓷鏤空錶 好時光精確把握

越是炎熱的時刻，越需要透過視覺帶來心靈上的清涼感受。瑞士高級鐘錶品牌推出新款白色陶瓷的Defy Skyline鏤空錶，以白色的清爽、搭配陶瓷的特性，展現夏日青空中的雲朵，動感、輕盈、活力十足。

1969年首次問世的Defy系列，是當代高性能複雜錶款的代表之一。新款Defy Skyline則將目光投向遠方，並以明快的建築感、精緻細節與高科技材質運用，令人耳目一新。由於陶瓷的質地堅硬因此耐刮、同時親膚、抗過敏。而這款Defy Skyline White Ceramic Skeleton腕錶更使用了鏤空機芯，讓人可以近距離欣賞機芯的倒角、打磨修飾。