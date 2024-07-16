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1/10秒跑很快！Zenith白陶瓷鏤空錶 好時光精確把握
越是炎熱的時刻，越需要透過視覺帶來心靈上的清涼感受。瑞士高級鐘錶品牌推出新款白色陶瓷的Defy Skyline鏤空錶，以白色的清爽、搭配陶瓷的特性，展現夏日青空中的雲朵，動感、輕盈、活力十足。
1969年首次問世的Defy系列，是當代高性能複雜錶款的代表之一。新款Defy Skyline則將目光投向遠方，並以明快的建築感、精緻細節與高科技材質運用，令人耳目一新。由於陶瓷的質地堅硬因此耐刮、同時親膚、抗過敏。而這款Defy Skyline White Ceramic Skeleton腕錶更使用了鏤空機芯，讓人可以近距離欣賞機芯的倒角、打磨修飾。
值得一提的是，由於錶殼、錶帶全為白色陶瓷，機芯的橋板也大量以PVD「調製」為美豔的藍色，加上下方的銀色齒輪、紅寶石軸承，宛如一副蔚藍青空的宇宙圖，帶來無窮想像。高振頻的El Primero 3620型自動上鏈機芯，具有抗磁性影響的矽質擒縱輪及擒縱叉，每10秒轉一圈、但可同時顯示1/10秒的小秒針功能，自動盤亦經過特殊處理，並具備防水100性能。錶款將在全球ZENITH專賣店和和官方線上網站、與授權經銷商限量銷售，訂價61萬5,000元。
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