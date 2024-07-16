快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

誠品公布2024上半年暢銷書榜！史努比「跨界雙作」登上TOP 10

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
誠品書店今（1日）公布2024上半年暢銷書榜TOP10，TOP3為美國超人氣漫畫角色史努的 《今天不會都是壞事》(右)， 暢銷榜Top4由《如果歷史是一群喵 13》（左）奪得。圖／誠品書店提供 曹麗蕙
誠品書店今（1日）公布2024上半年暢銷書榜TOP10，TOP3為美國超人氣漫畫角色史努的 《今天不會都是壞事》(右)， 暢銷榜Top4由《如果歷史是一群喵 13》（左）奪得。圖／誠品書店提供 曹麗蕙

誠品書店於7月公布2024年上半年新書暢銷排行榜，包含中文、青少年及兒童、外文等類別的前10名暢銷新書。從榜單中可以看出，除了一直以來都十分熱門的心靈療癒類書籍外，日本人氣動漫的影響力也不容小覷，《排球少年！！》的10週年紀念畫冊，在中文及外文的暢銷書單都榜上有名。

心靈類書籍超受歡迎！史努比人生哲學治癒人心

在誠品書店2024年上半年的新書暢銷排行榜中，中文書籍除了長期稱霸暢銷書榜的作家黃山料之外，值得注意的還有人氣IP史努比和日本僧人作家枡野俊明、現代詩人谷川俊太郎跨界聯手的心靈書籍《今天不會都是壞事》，透過史努比的定心禪智慧，帶領大家走出情緒的泥淖，登上暢銷書榜第3名。此外，史努比和臨床精神科醫師攜手推出的另一部作品《好事即將發生》，也在短短3個月內就成為排行榜第8名。

從中文不分類新書暢銷榜中可以發現，心靈書籍非常受歡迎，第1名為人氣作家黃山料的《心很小 裝喜歡的事就好》，史努比的兩本療癒小品分別名列第3名和第8名，治癒系作家角子的作品《你會用最好的自己，去迎接最好的幸福》也登上第9名。

投資理財工具書也上榜　人氣動漫影響力不容小覷

除了心靈類書籍外，理財投資方面的實用工具書也頗具市場，先前暢銷的《致富心態》作者新作《一如既往》在中文不分類新書暢銷榜中高居第2名，台股交易員投資紀實《巨人思維》登上第6名，投資新手指南《給存股族的ETF實驗筆記》則為第7名。

榜單上也不乏歷史相關書籍，除了以可愛貓咪漫畫解說史料的《歷史是一群喵》外，還有陳文茜探討全球化議題的《消失的愛》。此外，榜單中也可以看出人氣動漫的影響力，先前因《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》掀起熱潮的動漫作品《排球少年！！》，在今年推出《排球少年！！10週年編年史》，不只在中文不分類書榜登上第5名，原文版本更是日文書榜的Top 1，熱門程度可見一斑。

趁著暑期漫畫博覽會的熱潮，誠品線上也推出外文漫畫全館79折起的優惠，將持續至8月31日；中文漫畫在9月16日前也推出全館限定優惠85折起。其中的熱門作品包含了人氣動漫《我推的孩子》首本電視動畫官方版解析《推しの子 TV アニメ第1期公式ガイドブック》及經典作品《美少女戦士セーラームーンレゾネ ART WORKS 1991-2023》，滿滿回憶殺的珍藏插圖，《美少女戰士》的粉絲絕對不能錯過。

神奇柑仔店、達克比、屁屁丹迪…人氣卡通IP故事引導思考

在青少年及兒童的不分類新書暢銷榜中，則可以看見卡通IP扮演著重要的角色，像是神奇柑仔店、達克比、屁屁丹迪等熱門IP全都上榜，在一本本暢銷書中透過不一樣的故事情境，引導成長中的兒童及青少年思考，培養思辯能力的同時，也陪伴孩子學習成長。

看更多網路溫度計文章
口碑／6月暢銷好書排行！《三體系列》、《全知讀者視角》影集全球爆紅必追
誠品五千坪獨棟大店進駐青埔　攜手臻鼎科技打造人文關懷空間
口碑／5月暢銷好書排行出爐！《老公怎麼還不去死》大爆紅
口碑／4月暢銷好書排行榜出爐！「這3本書」助都市人找解答、留下九分溫柔給自己
口碑／3月暢銷好書排行榜！學會撫慰傷痛：會好起來的，就算不是現在

中文 排球 網路溫度計

延伸閱讀

世界第一排球美少女→網美塑膠臉！九頭身洋娃娃「神顏大爆改」整到認不出 女神天使臉孔大崩壞

屏菸COSER夏日祭7/20登場 動漫偶像歌手演出

來東京銀座三越參觀「SNOOPY in 銀座 2024」快閃店吧！期間限定還有首間「PEANUTS Cafe」外帶咖啡店

開心消費抽機票！ 「華航eMALL」直飛西雅圖、「星宇x史努比」抽亞洲4航線、王品年中慶「陶板屋」加碼沖繩來回

相關新聞

天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫

如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象...

2024上半年網友熱議韓劇TOP8公開！「這部」口碑爆表被封黑馬神劇？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「2024上半年韓劇」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的8部韓劇排行。

LV VIVIENNE大變身！ 超可愛吉祥物化身時尚偶像

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的超可愛吉祥物Vivienne誕生於2017年，以monogram的圓花...

今夏就John喝！ 高爾宣OSN跨界詮釋JW潮黑調飲

創立超過兩世紀的經典威士忌品牌Johnnie Walker，今年夏天攜手饒舌創作才子高爾宣OSN，跨界詮釋「So Bla...

1/10秒跑很快！Zenith白陶瓷鏤空錶 好時光精確把握

越是炎熱的時刻，越需要透過視覺帶來心靈上的清涼感受。瑞士高級鐘錶品牌推出新款白色陶瓷的Defy Skyline鏤空錶，以...

爆笑舞台劇「沒有人想交作業」熱鬧開演 金鐘金馬男明星陣容輪番上陣飆戲

「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演，而今年自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，由陳漢典、梁正群、高英軒、陳家逵、吳定謙、隆宸翰、蕭東意、竺定誼、葉文豪、王鏡冠、韋以丞、郭耀仁、黃建豪共13位演員，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。