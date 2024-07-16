誠品公布2024上半年暢銷書榜！史努比「跨界雙作」登上TOP 10

誠品書店於7月公布2024年上半年新書暢銷排行榜，包含中文、青少年及兒童、外文等類別的前10名暢銷新書。從榜單中可以看出，除了一直以來都十分熱門的心靈療癒類書籍外，日本人氣動漫的影響力也不容小覷，《排球少年！！》的10週年紀念畫冊，在中文及外文的暢銷書單都榜上有名。

心靈類書籍超受歡迎！史努比人生哲學治癒人心

在誠品書店2024年上半年的新書暢銷排行榜中，中文書籍除了長期稱霸暢銷書榜的作家黃山料之外，值得注意的還有人氣IP史努比和日本僧人作家枡野俊明、現代詩人谷川俊太郎跨界聯手的心靈書籍《今天不會都是壞事》，透過史努比的定心禪智慧，帶領大家走出情緒的泥淖，登上暢銷書榜第3名。此外，史努比和臨床精神科醫師攜手推出的另一部作品《好事即將發生》，也在短短3個月內就成為排行榜第8名。

從中文不分類新書暢銷榜中可以發現，心靈書籍非常受歡迎，第1名為人氣作家黃山料的《心很小 裝喜歡的事就好》，史努比的兩本療癒小品分別名列第3名和第8名，治癒系作家角子的作品《你會用最好的自己，去迎接最好的幸福》也登上第9名。

投資理財工具書也上榜 人氣動漫影響力不容小覷

除了心靈類書籍外，理財投資方面的實用工具書也頗具市場，先前暢銷的《致富心態》作者新作《一如既往》在中文不分類新書暢銷榜中高居第2名，台股交易員投資紀實《巨人思維》登上第6名，投資新手指南《給存股族的ETF實驗筆記》則為第7名。

榜單上也不乏歷史相關書籍，除了以可愛貓咪漫畫解說史料的《歷史是一群喵》外，還有陳文茜探討全球化議題的《消失的愛》。此外，榜單中也可以看出人氣動漫的影響力，先前因《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》掀起熱潮的動漫作品《排球少年！！》，在今年推出《排球少年！！10週年編年史》，不只在中文不分類書榜登上第5名，原文版本更是日文書榜的Top 1，熱門程度可見一斑。

趁著暑期漫畫博覽會的熱潮，誠品線上也推出外文漫畫全館79折起的優惠，將持續至8月31日；中文漫畫在9月16日前也推出全館限定優惠85折起。其中的熱門作品包含了人氣動漫《我推的孩子》首本電視動畫官方版解析《推しの子 TV アニメ第1期公式ガイドブック》及經典作品《美少女戦士セーラームーンレゾネ ART WORKS 1991-2023》，滿滿回憶殺的珍藏插圖，《美少女戰士》的粉絲絕對不能錯過。

神奇柑仔店、達克比、屁屁丹迪…人氣卡通IP故事引導思考

在青少年及兒童的不分類新書暢銷榜中，則可以看見卡通IP扮演著重要的角色，像是神奇柑仔店、達克比、屁屁丹迪等熱門IP全都上榜，在一本本暢銷書中透過不一樣的故事情境，引導成長中的兒童及青少年思考，培養思辯能力的同時，也陪伴孩子學習成長。

看更多網路溫度計文章

口碑／6月暢銷好書排行！《三體系列》、《全知讀者視角》影集全球爆紅必追

誠品五千坪獨棟大店進駐青埔 攜手臻鼎科技打造人文關懷空間

口碑／5月暢銷好書排行出爐！《老公怎麼還不去死》大爆紅

口碑／4月暢銷好書排行榜出爐！「這3本書」助都市人找解答、留下九分溫柔給自己

口碑／3月暢銷好書排行榜！學會撫慰傷痛：會好起來的，就算不是現在