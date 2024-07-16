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小港醫院青培咖啡店特製濃稠咖啡 吞嚥困難患者不嗆到

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店。記者潘奕言／攝影
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店。記者潘奕言／攝影

「239青年培力咖啡」高雄小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店，除了幫助弱勢家庭孩子取得工作機會，也協助考取咖啡師證照。特別的是，店裡也為咀嚼及吞嚥困難的患者製作「濃稠咖啡」，享受香醇咖啡也避免嗆到。

「239青年培力咖啡」為高雄市社福慈善總會所開設，主要招募弱勢家庭孩子，短期教導孩子咖啡相關知識及製作手法，中長期協助孩子考取專業證照，獲得工作經驗甚至創業，目前已有20名學生成功考取咖啡師相關證照。

今日小港醫院分店開幕，位於醫院二樓，參與來賓一同品嘗咖啡。高雄醫學大學董事長陳建志說，咖啡店位於新舊大樓間的通道，這是個讓學子築夢的地方，也希望咖啡香氣在醫院中散發，帶來更多希望與溫暖。

市議員林智鴻說，這是全台第一家結合醫療與社福的咖啡店，感謝小港醫院提供場域，讓弱勢學子有更多發展機會。高雄市社福慈善總會理事長李昭揚說，小港醫院分店能讓病患及家屬享受到優質咖啡，同時讓學子在商業場域中學習與成長。

咖啡店中最特別的，是為咀嚼及吞嚥困難的病患製作「濃稠咖啡」。小港醫院設有全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，小港醫院營養室主任侯孟伶表示，有吞嚥困難者，喝咖啡等液體容易嗆入氣管造成肺炎，因此使用「增稠劑」增加液體的黏稠度，改善吞嚥安全。

飲品可依病患的狀況，調製成4種濃稠度，第4級的高度稠可讓咖啡變成像粥一樣黏稠，形成半固體食團能減緩食物流入咽喉的速度，降低誤食或嗆到的風險。雖然濃稠度會影響咖啡的口感及風味，但仍能保有咖啡香氣，對於想喝卻無法喝液體咖啡的患者來說是一大福音。

小港醫院副院長馮明珠表示，這種為咀嚼吞嚥困難者設計的「介護食」，透過特殊烹調或食品添加物調整食物的質地及型態，同時保有食物原味及原貌的軟質食品，讓長者克服咀嚼吞嚥問題又喝得開心；越南175軍醫院也跨海來取經，學習咀嚼吞嚥照護訓練。

「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，特製「濃稠咖啡」讓咀嚼及吞嚥困難患者，享受咖啡也不會嗆到。記者潘奕言／攝影
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，特製「濃稠咖啡」讓咀嚼及吞嚥困難患者，享受咖啡也不會嗆到。記者潘奕言／攝影
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店。記者潘奕言／攝影
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店。記者潘奕言／攝影
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店。記者潘奕言／攝影
「239青年培力咖啡」小港醫院分店今日開幕，是首家醫院與青培咖啡結合的店。記者潘奕言／攝影

咖啡店 患者

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