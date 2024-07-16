爆笑舞台劇「沒有人想交作業」熱鬧開演 金鐘金馬男明星陣容輪番上陣飆戲

「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演，而今年自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，由陳漢典、梁正群、高英軒、陳家逵、吳定謙、隆宸翰、蕭東意、竺定誼、葉文豪、王鏡冠、韋以丞、郭耀仁、黃建豪共13位演員，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

2024-07-16 15:14