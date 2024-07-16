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爆笑舞台劇「沒有人想交作業」熱鬧開演 金鐘金馬男明星陣容輪番上陣飆戲

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《沒有人想交作業》讀演版演出一路持續到9月1日，48場精彩好戲陸續完售。攝影／黃煌智
《沒有人想交作業》讀演版演出一路持續到9月1日，48場精彩好戲陸續完售。攝影／黃煌智

現象級喜劇「沒有人想交作業」上週於台北空總劇場盛大開演！本次演出陣容堅強，由13位金鐘獎、金馬獎級演員同台飆戲，故事內容講述六個年過四十的大叔演員，走在人生道路上的故事，以幽默有趣的風格包裝中年男性面對事業、感情、友情的心聲，引起觀眾很大的共鳴， 開演至今第三年，創造無數死忠劇迷。而今年讀演版Round 4自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

「沒有人想交作業」的表演形式為「讀劇」，演員拿著劇本表演，既像演出又像排練，觀眾能清楚看見演員原本還在哭，下一秒便快速切換到喜劇場景的表演功力，加上此次特別將舞台延伸至觀眾席，演員還可以與觀眾近距離互動，即興發揮的臨場表演逗得觀眾哈哈大笑，感動與娛樂都能被滿足。

2024「沒有人想交作業」讀演版上週在空總劇場迎來首演，演出一路持續到9月1日，48場精彩好戲陸續完售，歡迎至 口袋售票尋找喜歡的場次，或搜尋「沒有人想交作業」臉書粉絲團觀看更多資訊！

《沒有人想交作業》讀演版演出一路持續到9月1日，48場精彩好戲陸續完售。攝影／黃煌智
《沒有人想交作業》讀演版演出一路持續到9月1日，48場精彩好戲陸續完售。攝影／黃煌智

《沒有人想交作業》讀劇版Round 4 主創團隊

導演：韋以丞︱編劇：王詩淳︱製作人：楊帛翰

演員：陳漢典、梁正群、高英軒、陳家逵、吳定謙、隆宸翰、蕭東意、竺定誼、葉文豪、王鏡冠、韋以丞、郭耀仁、黃建豪

舞台指示：王悅甄、梁皓嵐

主辦單位：笨鳥工作室、大清華傳媒、時藝多媒體、聯合數位文創、春河劇團

劇場 舞台 觀眾

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「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演，而今年自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，由陳漢典、梁正群、高英軒、陳家逵、吳定謙、隆宸翰、蕭東意、竺定誼、葉文豪、王鏡冠、韋以丞、郭耀仁、黃建豪共13位演員，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

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