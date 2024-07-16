NOKE夏日嘉年華「運動 x 藝術 x 生活」跨界混血 忠泰動生活節7月啟動

NOKE忠泰樂生活延續去年夏日「HA HA SUMMER夏日嘉年華」的歡樂意象，並呼應即將到來的國際級運動盛會，策劃「忠泰動生活節」於7月9日正式展開。透過藝術、展演、賽事、市集、美食、創意等元素，號召大家一起體驗「動」的美感生活，展現「動」生活美感。同期，也與聯合數位文創聯手合作，NOKE會員可憑獨家折扣碼購買國際級知名演出門票，享專屬優惠，活動詳情請見 NOKE官方網站 。

NOKE今年再度攜手「明日製作所」，以「藝術、運動、outdoor、能量」為藍圖，打造更豐富多樣的「HA HA SUMMER NOKE夏日嘉年華 × 忠泰動生活節」體驗。由 AURORA ICE RINK 極光冰場主辦「Skate Asia 2024 亞洲花式滑冰賽」在8月3日至8月11日也將在NOKE登場，屆時將有近千名來自亞洲各國選手參加，歡迎顧客於賽事期間至忠泰樂生活觀賽。

以「藝術、運動、outdoor、能量」為藍圖打造的「HA HA SUMMER NOKE夏日嘉年華 × 忠泰動生活節」提供顧客多元活動提案。圖／忠泰樂生活提供

以運動藝術主題展「燠運之夏—我的生活競技場」搶先為動生活節揭開序幕，一展運動美學，接續還有主題企劃系列活動，從動與靜的不同面向，帶領大家更跨步靠近運動。更聯手忠泰樂生活館內品牌，打造運動情境的全套穿搭、運動健康飲食提案，推出獨家優惠活動，完美連結運動與生活所有的可能性。7月9日至8月19日間累積滿額回饋 5-7% 電子抵用券檔期推薦及活動辦法請見DM。

運動藝術主題策展 「燠運之夏 - 我的生活競技場」展期 7/6~8/25 於忠泰樂生活登場。圖／忠泰樂生活提供

運動藝術主題策展 Ｘ 運動紀錄片影展 搶先登場

呼應2024巴黎奧運會全球盛事，双方藝廊首次踏出藝廊空間打造「燠運之夏 - 我的生活競技場」，將運動與日常生活的緊密連結作為主題，匯集來自不同背景的10位藝術家，透過他們獨特的視角與表現媒材，展示運動與藝術如何互相啟發共容。展覽於忠泰樂生活3樓Uncanny空間展出，一路展至8月25日結束，週末時段更安排多場專場導覽與工作坊，引領觀眾更近一步。

呼應主題策展更同步規劃「運動影展暨名人座談」，邀請在各項運動具有代表性的運動名人進行座談，重溫他們在運動場上的輝煌時刻、感受血脈賁張的悸動，播映片單包含：《洗拿F1傳奇 Senna》(已結束)、《屬於他的棒球人生，「逆轉的王牌」官大元》、《飛躍奇蹟 Eddie the Eagle》與《翻滾吧！男人 Jump! Men》等。

以藝術運動為名共同齊聚「燠運之夏—我的生活競技場」參展藝術家們與來賓合影。圖／忠泰樂生活提供

主題特別企劃：動生活市集 X 運動書展

一場有著藝術、運動、outdoor與滿滿能量的「HA HA動生活市集」將於8月3日、4日間登場，將邀請能量飲食、運動選品、體能紓壓、戶外生活近30組市集品牌，並帶來馬戲親子互動、健身有氧體驗、音樂肢體律動等精彩表演。同期，TSUTAYA BOOKSTORE 大直NOKE店在7~8月於三樓大階梯書牆打造「閱讀力量 - 運動書展」，以運動主題的選書企劃與讀者分享關於運動與能量，引領讀者思考「動」如何賦予我們心有所感的力量。

HA HA動生活市集與閱讀力量 - 運動書展將於7、8月登場，透過多元角度感受運動與生活的連結。圖／忠泰樂生活提供

2024「HA HA SUMMER NOKE夏日嘉年華 × 忠泰動生活節」期待透過豐富多樣的活動和精心策劃的體驗，帶給所有參與者一個融合藝術氣息與運動激情的夏日，邀請大家一起在NOKE忠泰樂生活中感受運動的美好，共同創造獨特的夏日回憶！