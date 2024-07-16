必勝客限時優惠「大比薩199元」！日韓新口味比薩只賣42天

不論是美食或觀光，「日本」與「韓國」，一直是深受台灣旅客喜愛的國家。必勝客以日韓料理為靈感，自即日起推出「韓式醬烤牛肉比薩」、「炙燒明太子雞肉串比薩」。另外必勝客針對平日外帶，也推出「大比薩199元」的限時優惠，包括「黃金咖哩海鮮比薩」、「四小福比薩」等口味均可適用。

新登場的「韓式醬烤牛肉比薩」以韓式燒肉為發想，用特製韓式醬汁醃製牛肉，搭配韭菜、高達起司與莫札瑞拉起司雙重加持，最後淋上韓式靈魂洋釀醬，甜中帶點微辣，還有著起司乳香，體驗純正的韓式風情。至於「炙燒明太子雞肉串比薩」還原日本的居酒屋氛圍，選用雞腿肉片搭配三色椒，並以柴魚風味鰻魚底醬、明太子醬調味，讓鹹香海味與雞肉巧妙結合，還使用酥脆餅乾棒呼應串燒造型。兩款新品自即日起至8月26日期間販售，單點大披薩嘗鮮價399元，搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠價790元。

即日起至7月19日期間，必勝客針對平日外帶，推出「大比薩199元」的限時優惠，包括有「黃金咖哩海鮮比薩」、「四小福比薩」、「日式照燒雞比薩」、「羅勒青蔬比薩」、「夏威夷比薩」、「雙層美式臘腸比薩」可以選擇，另外「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」、「熱帶鳳梨海鮮總匯比薩」、「火辣墨西哥肉肉比薩」、「雙拼比薩-海陸總動員」等口味，則為239元。另外「和風章魚燒比薩」、「海鮮比薩」等9種口味，則可享平日單點外帶299元。

除了新品與優惠方案之外，必勝客因應國際運動賽事即將來臨，特別邀請羽球國手李洋、「台灣蝶王」王冠閎的家人，為選手們加油打氣。其中李爸爸特別親手為李洋的球拍穿線，並裝進必勝客的比薩盒中，象徵「必勝」祝福。至於王冠閎的哥哥李冠成，則是將兄弟過去一起游泳、比賽獎狀等回憶裝進比薩盒內，同樣獻上滿滿的「必勝」祝福。必勝客也透露，未來也將會再推出運動主題套餐，持續為選手支持打氣。