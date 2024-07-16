誠品書店首場「海上閱讀」7月12日啟航！ 邀50名讀者登船環遊高雄港

誠品書店首場海上閱讀活動即將啟航！洋溢高雄港灣人文風情的誠品書店駁二店7月12日起接棒「BookStory閱讀書店故事」年度特企，破天荒帶領讀者浪漫航行，找尋人生方向！限量開放50名讀者報名參加，在資深文史工作者黃祺瑋與李怡志的帶領下，從船上回望高雄的文史演變，並認識海上職人生活，一探「引水人」工作的趣味秘辛，報名請上ACCUPASS活動通。同期間，誠品書店也與聯合數位文創合作共同推廣藝文活動，在義享店消費滿額即有機會獲得知名演出票券。

高雄究竟有多美？誠品書店駁二店除了首度規劃海上特色活動，還有系列獨家講座帶你深入看見港都之美！特邀定居高雄的人氣插畫家CROTER以插畫作品展現在地的獨特魅力；高雄知名作家夏琳、關注台語文學的蔡幸紋，以及冒險系「山女孩Kit」也現身分享在地推薦著作。台灣第一個受邀美國知名電台KEXP錄製 live session的高雄樂團「Go Go Machine Orchestra跑跑機器人」以對話、演出的形式，暢談故鄉對於音樂創作的啟發；還有新生代音樂創作者王立接力演出，悲傷情歌的搞笑演繹，給予讀者不同視角看淡生活。

誠品書店駁二店BookStory活動邀請插畫家CROTER（左）、樂團「Go Go Machine Orchestra跑跑機器人」（右）分享創作經驗與高雄印象。圖／誠品書店提供

接著再親身體驗「典像濕版攝影工藝」傳承古典影像技法的的復古風格手沖相片，讓生活記憶更具紀念價值，報名請上ACCUPASS活動通！或讓臉書逾2萬人追蹤的專業攝影師「慢半拍小姐」教您抓拍技巧，記錄書店與港灣的人物美景。 7/27（六）駁二店跨夜不打烊，化身深夜電影院，接連播映《路卡的夏天》、《少年Pi的奇幻漂流》兩部冒險系勵志電影，在夜深人靜時陪你靜下心思索人生的重要意義！

誠品書店駁二店BookStory活動引領民眾體驗「典像濕版攝影工藝」（左），力邀人氣攝影師（右）親授攝影技法。圖／誠品書店提供

活動期間誠品會員單筆消費滿額即可獲得「記」時打卡紙乙張，集滿3日打卡記錄可獲得百元購書金，另還有滿額加贈限定刺繡書籤活動，數量有限贈完為止。透過多元特色活動啟發內在靈感、在高雄駁二港灣找尋屬於自己的人生座標！更多關於誠品書店BookStory駁二店活動詳情請見 迷誠品 ！

誠品書店駁二店7/12-7/28接力「BookStory」年度閱讀特企，眾多活動熱烈報名中。圖／誠品書店提供

除了跟著誠品書店駁二店在港灣探索，誠品書店特賣盛會「曬書市集」下一站也將於7/25至8/13在高雄義享時尚購物廣場4樓中庭廣場熱鬧展開；同步在3樓誠品書店，7/20起誠品會員消費滿額也可獲得《芝加哥》或《羅密歐與茱麗葉》演出票券（限定場次、數量有限贈完為止），相約書迷朋友們一起到高雄歡樂放暑假！