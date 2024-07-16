快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

誠品書店首場「海上閱讀」7月12日啟航！ 邀50名讀者登船環遊高雄港

聯合新聞網／ 聯合數位文創
誠品書店駁二店接力「BookStory」年度閱讀特企，7/28邀在地文史工作者黃祺瑋（左）與李怡志（右）帶領讀者登船認識港都。圖／誠品書店提供
誠品書店駁二店接力「BookStory」年度閱讀特企，7/28邀在地文史工作者黃祺瑋（左）與李怡志（右）帶領讀者登船認識港都。圖／誠品書店提供

誠品書店首場海上閱讀活動即將啟航！洋溢高雄港灣人文風情的誠品書店駁二店7月12日起接棒「BookStory閱讀書店故事」年度特企，破天荒帶領讀者浪漫航行，找尋人生方向！限量開放50名讀者報名參加，在資深文史工作者黃祺瑋與李怡志的帶領下，從船上回望高雄的文史演變，並認識海上職人生活，一探「引水人」工作的趣味秘辛，報名請上ACCUPASS活動通。同期間，誠品書店也與聯合數位文創合作共同推廣藝文活動，在義享店消費滿額即有機會獲得知名演出票券。

高雄究竟有多美？誠品書店駁二店除了首度規劃海上特色活動，還有系列獨家講座帶你深入看見港都之美！特邀定居高雄的人氣插畫家CROTER以插畫作品展現在地的獨特魅力；高雄知名作家夏琳、關注台語文學的蔡幸紋，以及冒險系「山女孩Kit」也現身分享在地推薦著作。台灣第一個受邀美國知名電台KEXP錄製 live session的高雄樂團「Go Go Machine Orchestra跑跑機器人」以對話、演出的形式，暢談故鄉對於音樂創作的啟發；還有新生代音樂創作者王立接力演出，悲傷情歌的搞笑演繹，給予讀者不同視角看淡生活。

誠品書店駁二店BookStory活動邀請插畫家CROTER（左）、樂團「Go Go Machine Orchestra跑跑機器人」（右）分享創作經驗與高雄印象。圖／誠品書店提供
誠品書店駁二店BookStory活動邀請插畫家CROTER（左）、樂團「Go Go Machine Orchestra跑跑機器人」（右）分享創作經驗與高雄印象。圖／誠品書店提供

接著再親身體驗「典像濕版攝影工藝」傳承古典影像技法的的復古風格手沖相片，讓生活記憶更具紀念價值，報名請上ACCUPASS活動通！或讓臉書逾2萬人追蹤的專業攝影師「慢半拍小姐」教您抓拍技巧，記錄書店與港灣的人物美景。 7/27（六）駁二店跨夜不打烊，化身深夜電影院，接連播映《路卡的夏天》、《少年Pi的奇幻漂流》兩部冒險系勵志電影，在夜深人靜時陪你靜下心思索人生的重要意義！

誠品書店駁二店BookStory活動引領民眾體驗「典像濕版攝影工藝」（左），力邀人氣攝影師（右）親授攝影技法。圖／誠品書店提供
誠品書店駁二店BookStory活動引領民眾體驗「典像濕版攝影工藝」（左），力邀人氣攝影師（右）親授攝影技法。圖／誠品書店提供

活動期間誠品會員單筆消費滿額即可獲得「記」時打卡紙乙張，集滿3日打卡記錄可獲得百元購書金，另還有滿額加贈限定刺繡書籤活動，數量有限贈完為止。透過多元特色活動啟發內在靈感、在高雄駁二港灣找尋屬於自己的人生座標！更多關於誠品書店BookStory駁二店活動詳情請見迷誠品

誠品書店駁二店7/12-7/28接力「BookStory」年度閱讀特企，眾多活動熱烈報名中。圖／誠品書店提供
誠品書店駁二店7/12-7/28接力「BookStory」年度閱讀特企，眾多活動熱烈報名中。圖／誠品書店提供

除了跟著誠品書店駁二店在港灣探索，誠品書店特賣盛會「曬書市集」下一站也將於7/25至8/13在高雄義享時尚購物廣場4樓中庭廣場熱鬧展開；同步在3樓誠品書店，7/20起誠品會員消費滿額也可獲得《芝加哥》或《羅密歐與茱麗葉》演出票券（限定場次、數量有限贈完為止），相約書迷朋友們一起到高雄歡樂放暑假！

人生 誠品 駁二

延伸閱讀

高雄YouBike2.0營運滿4年 第5000萬次使用人出爐獲大獎

最前衛市場亮燈了！高雄新地標＋1 「海岸第一排觀光市場」新樣貌 超前打卡「線形波浪、LED外牆」順遊風箏節

高雄排毒一條街名店被抄 2人遭起訴「簫后」傳說落幕

地方人士認為她適合參選高雄市長？ 管碧玲引用「滕王閣序」回應

相關新聞

天鵝傳情...Burberry七夕形象廣告曝 再現英倫鄉間浪漫

如果和東方的鴛鴦相比，西方的天鵝則是成雙成對、情人相伴的象徵。英國時尚品牌Burberry推出2024七夕禮品推薦。形象...

2024上半年網友熱議韓劇TOP8公開！「這部」口碑爆表被封黑馬神劇？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「2024上半年韓劇」話題的網路聲量表現，帶您了解討論度最高的8部韓劇排行。

LV VIVIENNE大變身！ 超可愛吉祥物化身時尚偶像

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的超可愛吉祥物Vivienne誕生於2017年，以monogram的圓花...

今夏就John喝！ 高爾宣OSN跨界詮釋JW潮黑調飲

創立超過兩世紀的經典威士忌品牌Johnnie Walker，今年夏天攜手饒舌創作才子高爾宣OSN，跨界詮釋「So Bla...

1/10秒跑很快！Zenith白陶瓷鏤空錶 好時光精確把握

越是炎熱的時刻，越需要透過視覺帶來心靈上的清涼感受。瑞士高級鐘錶品牌推出新款白色陶瓷的Defy Skyline鏤空錶，以...

爆笑舞台劇「沒有人想交作業」熱鬧開演 金鐘金馬男明星陣容輪番上陣飆戲

「沒有人想交作業」由影視及舞台劇的四十歲男演員們，演出六個演員好友之間的恩怨糾葛，首演後大受好評，三年中持續加演，而今年自7月10日至9月1日於空總劇場展開共八週的演出，由陳漢典、梁正群、高英軒、陳家逵、吳定謙、隆宸翰、蕭東意、竺定誼、葉文豪、王鏡冠、韋以丞、郭耀仁、黃建豪共13位演員，以不同卡司組合帶給觀眾夏日歡笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。