暑假狂歡 全支付攜手28家手搖飲新戶享3重優惠 悠遊付遊花東最高回饋23%

全支付持續拓展全聯以外的使用場域，宣布即日起開放APP綁定信用卡繳納全台18縣市路邊停車費，民眾只要下載全支付APP可選擇綁定：國泰世華銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、聯邦銀行、第一銀行、華泰銀行、凱基銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行及新光銀行等12家銀行信用卡，即可透過APP查詢停車費、繳納停車費及設定自動扣繳，免出門24小時隨時繳，再也不怕忘記。

台中的民眾，或是趁著暑假去台中玩的遊客們還可參加「臺中停車最速PAY」活動，7月20日至8月19日使用行動支付繳納台中市路邊停車費即享8折優惠，再抽星宇航空雙人來回機票等大獎；全支付再加碼，即日起至8月19日使用全支付繳納台中路邊停車費再享全點5%回饋。

「2024大稻埕夏日節」即將登場，全支付也在鄰近的延三夜市（大橋頭夜市）推出專屬活動，即日起至8月23日期間消費，可享筆筆全點50%回饋，消費累計達500元以上，還可再抽500全點（100名）。

瞄準愛喝手搖的民眾，全支付即日起至8月31日攜手全台28大人氣手搖飲品牌，包括「清心福全」、「鮮茶道」、「CoCo都可」、「COMEBUY」、「可不可熟成紅茶」、「迷客夏」、「喫茶小舖」、「吃茶三千」、「康青龍」、「萬波島嶼紅茶」、「龜記茗品」、「水巷茶弄」、「烏弄」、「TEA TOP」、「珍煮丹」等，消費最高享全點15%回饋；新戶於指定飲料品牌首筆消費再享加碼，滿200元還可獲得全點100回饋，相當於享全點58.5%回饋。指定品牌還有滿額、指定飲品現折最高10元優惠。

另外，悠遊付則是祭出FUN暑假狂歡季優惠活動，自即日起至8月31日止，於臺北市兒童新樂園、雲林的劍湖山世界主題樂園、義大遊樂世界、海生館及臺北市20個運動場館等指定店家使用悠遊付結帳，每筆交易就享10%現金回饋，單筆回饋上限50元，每人回饋上限150元，送完為止，還可與「全通路筆筆最高回饋3%」活動疊加，最高可賺13%現金回饋。

悠遊付再加碼推出花東縱谷泡湯活動，民眾只要從即日起至8月31日止到瑞穗天合國際觀光酒店、東戀溫泉民宿、瑞雄溫泉旅館等花東指定店家使用悠遊付支付，每筆交易再加碼享10%現金回饋，每人回饋上限250元，還可疊加上述「FUN暑假享10%回饋」及「全通路筆筆最高回饋3%」，疊加後回饋金最高直飆23%。