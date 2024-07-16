來去「恆春半島後花園」避暑 屏東牡丹野薑花季沁涼迎客

進入酷暑，有「恆春半島後花園」美名的屏東縣牡丹鄉，199縣道東源村段道路兩旁雪白的野薑花進入盛開期，沿途瀰漫淡雅花香，東源森林遊樂區蓊鬱高大的桃花心木、波光粼粼哭泣湖，如踩在軟墊透心涼的東源水上草原，長達3個月的野薑花季本月起展開，輕解說服務外，甫開張的牡丹農供基地也以野薑花入味的冰淇淋、山林雞水餃等特色農產品迎客。

「牡丹鄉也是消暑勝地！」鄉長潘壯志說，199縣道牡丹和東源村段道路兩旁百公頃的野薑花田7至10月綻放，瀰漫野薑花香的東源村，夏季被形容是「全台灣最香的部落」，當地東源森林遊樂區有美麗的東源湖（哭泣湖）、高大桃花心木森林及滿佈野薑花、水社柳溼地生態區，夏日安排輕旅行，可盡情享受森林浴的滋潤，感有別於都市叢林的閒適與寧靜。

邁入第14年的牡丹野薑花季今年以「幸福薑來」為主題，強調部落人文生態與旅遊的連結、共同維護與永續發展的精神；花季期間東源森林遊樂區每周一、周五、六、日開放，門票80元可抵園內市集和飲食消費50元， 至於頗夯的東源水上草原遊程，考量安全、尊重原民傳統習俗及私有土地權益，需由導覽解說員引導進入，公所官網和主場地提供部落人文風情、美食和水上草原活動體驗報名。

鄉公所說，花季期間在遊樂區安排月桃編織手作、 馨香森林輕解說、冒險樂園闖關和親子環教輕體驗等活動外，新亮點是恆春半島首創的「森林冒險樂園」，它有20條滑索設施、15項關卡，依難易度分為4大級別，由專業教練全程陪同體驗。

另個亮點是位於東源往旭海村路口、甫開張的牡丹農供基地，鄉公所開發開發野薑花相關商品外，4年前邀屏科大森林系陳美惠教授團隊導入養蜂、養山林雞和段木香菇3種林下經濟產業，成為帶動山中微形經濟的特色產業，基地供農產初級加工和創意伴手禮商品展售外，也推出新研發以野薑花入味的冰淇淋、山林雞水餃迎客。