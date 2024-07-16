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台灣第三家大型威士忌酒廠 「池上蒸餾所」破土動工

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
池上蒸餾所的廠房配置示意圖。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
池上蒸餾所的廠房配置示意圖。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

繼噶瑪蘭酒廠、南投酒廠之後，台灣第三家大型威士忌蒸餾廠「池上蒸餾所」籌備經年後，迎來第一階段廠房興建計畫，日前於廠址預定地（台東縣池上鄉力學路88號池上國中對面）舉行第一期廠房動土典禮，現場邀來台東縣池上鄉鄉長林建宏、台東縣議會議員楊清順、農業部農糧署東區分署台東辦事處主任郭益成等貴賓蒞臨觀禮。

「池上蒸餾所」創辦人李素溶（Julie Lee）是土生土長的台東孩子，她不僅是蘇格蘭威士忌協會頒發的第一位華人女性Keeper，在中國大陸被稱為「威士忌女王」，同時長期受邀擔任英國、美國、德國、印度等國際烈酒競賽評審。

共同創辦人兼廠長潘結昌，投入製酒行業超過30年，曾在台酒南投酒廠以水果酒桶，創造出OMAR的威士忌奇蹟；接著到台酒桃園酒廠帶領團隊，以自行採集、篩選的山櫻花酵母，釀造出可與日本清酒分庭抗禮的花酵母吟釀清酒。潘廠長在2022年6月退休前的畢業代表作，便是在台酒台中酒廠推出台灣第一瓶單一穀類威士忌，可說是全身心投入本土製酒的台灣酒界先鋒。

兩人四處尋覓設廠地點，最終選擇落腳台東池上，一是因為李素溶對家鄉感情深厚，且有地緣關係，二是潘廠長認為東海岸的環境污染較少，且水質優異，對日後生產的酒類品質有很大助益。再者，台東位於山海交界處，長年受到太平洋海風吹拂，氣候類似蘇格蘭艾雷島，對於營造產品的獨特風格亦有幫助。而池上風景優美，地域寬廣，人情味濃厚，也有利於日後觀光酒廠之經營。

池上蒸餾所的母公司諸立股份有限公司，目前已在台東縣池上鄉購置工廠用地1,926坪，其中可供建築廠房的面積約1,348坪。樂觀預估2026年底可蒸餾出第一滴酒，預設最大年產能可達60萬公升純酒精（LPA），相當於12.8萬打、酒精度40%的威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

破土典禮旨在祝願新酒廠酒香千里、鴻圖大展。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
破土典禮旨在祝願新酒廠酒香千里、鴻圖大展。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
潘結昌廠長是資深製酒專家，曾以水果酒桶，創造出OMAR的威士忌奇蹟，如今在池上一圓自己的酒廠夢。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
潘結昌廠長是資深製酒專家，曾以水果酒桶，創造出OMAR的威士忌奇蹟，如今在池上一圓自己的酒廠夢。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
池上蒸餾廠舉行破土典禮，除了創辦人李素溶（左五）、廠長潘結昌（右五），也邀請池上鄉長林建宏（左四）等貴賓參與。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
池上蒸餾廠舉行破土典禮，除了創辦人李素溶（左五）、廠長潘結昌（右五），也邀請池上鄉長林建宏（左四）等貴賓參與。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
創辦人李素溶（Julie Lee）是台東孩子，被譽為「威士忌女王」，也是兩岸三地第一位華人女性Keeper。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
創辦人李素溶（Julie Lee）是台東孩子，被譽為「威士忌女王」，也是兩岸三地第一位華人女性Keeper。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
池上蒸餾所的蒸餾間示意圖。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
池上蒸餾所的蒸餾間示意圖。圖／池上蒸餾所提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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