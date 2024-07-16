有認出他就是007嗎？丹尼爾克雷格顛覆演出LOEWE廣告

LOEWE發布由知名英國時尚攝影師 David Sims 拍攝的2024 秋冬系列形象廣告，以直率不加修飾的拍攝手法回歸根本，曾演出007探員詹姆斯龐德的英國男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與LOEWE全球品牌大使Greta Lee白色背景前直視著鏡頭，讓人聚焦於服裝，呈現真我及自我表達的概念。

由於秋冬男裝系列以藝術家Richard Hawkins的作品為靈感，丹尼爾克雷格在系列照片中，透過像扮演不同的人物角色的方式，表達藝術家的創作意念。他身穿針織毛衣、工裝褲、皮革外套、靴子、運動鞋及刺繡長褲等秋冬系列的重點單品，從中變化出不同角色，設計中甚至有美國流行文化影子，帶點故作姿態和咄咄逼人的意味。