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有認出他就是007嗎？丹尼爾克雷格顛覆演出LOEWE廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE全球品牌大使Greta Lee與Daniel Craig演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使Greta Lee與Daniel Craig演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE發布由知名英國時尚攝影師 David Sims 拍攝的2024 秋冬系列形象廣告，以直率不加修飾的拍攝手法回歸根本，曾演出007探員詹姆斯龐德的英國男演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與LOEWE全球品牌大使Greta Lee白色背景前直視著鏡頭，讓人聚焦於服裝，呈現真我及自我表達的概念。

由於秋冬男裝系列以藝術家Richard Hawkins的作品為靈感，丹尼爾克雷格在系列照片中，透過像扮演不同的人物角色的方式，表達藝術家的創作意念。他身穿針織毛衣、工裝褲、皮革外套、靴子、運動鞋及刺繡長褲等秋冬系列的重點單品，從中變化出不同角色，設計中甚至有美國流行文化影子，帶點故作姿態和咄咄逼人的意味。

Greta Lee則是坐在白色椅凳上或隨意斜靠在地上，頭髮蓬鬆沒有化妝，姿態有點神秘卻不做作，突顯身上服裝寬鬆的輪廓，以及結構裁剪與流麗線條的對比張力，不加修飾的美與男性化服裝剪裁相得益彰。

LOEWE全球品牌大使Greta Lee演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使Greta Lee演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse深紅色納帕小羊皮肩背包。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse深紅色納帕小羊皮肩背包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024秋冬系列形象廣告Flamenco Purse夕陽橘納帕小羊皮肩背包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024秋冬系列形象廣告Flamenco Purse夕陽橘納帕小羊皮肩背包。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使Greta Lee演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使Greta Lee演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold多色拼接小牛皮中款托特包。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold多色拼接小牛皮中款托特包。圖／LOEWE提供
Daniel Craig演繹LOEWE 2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Daniel Craig演繹LOEWE 2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使Greta Lee演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌大使Greta Lee演繹品牌2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024秋冬系列形象廣告Squeeze刺繡珠飾肩背包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024秋冬系列形象廣告Squeeze刺繡珠飾肩背包。圖／LOEWE提供
Daniel Craig演繹LOEWE 2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Daniel Craig演繹LOEWE 2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
蘆筍造型掛飾。圖／LOEWE提供
蘆筍造型掛飾。圖／LOEWE提供
Squeeze刺繡珠飾肩背包。圖／LOEWE提供
Squeeze刺繡珠飾肩背包。圖／LOEWE提供
Daniel Craig演繹LOEWE 2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Daniel Craig演繹LOEWE 2024秋冬系列形象廣告。圖／LOEWE提供

品牌 服裝 英國 藝術家

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