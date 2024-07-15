HomePod mini突襲上架推「午夜色」新色 7月17日可取貨
HomePod mini返璞歸真，蘋果稍早突襲於官網悄悄上架午夜色的HomePod mini，售價同樣是3,000元，台灣用戶現在就可以立刻從蘋果官網和Apple Store app訂購，7月17日起正式供貨。
午夜色HomePod mini採用100%再生網狀織物材質，以僅84.3公釐高的精巧身形，提供響亮音質。HomePod mini具備無縫透聲網狀外層、背光觸控表面和延伸至邊緣的發光設計，是一款外觀絕美、功能智慧的揚聲器，除了原有的入黃色、橙色、藍色和白色，午夜色的加入，更提供點綴居家空間的新選擇。
HomePod mini使用者可以透過Apple Music點播超過1億首歌曲，還能以單一揚聲器、立體聲喇叭組，以及運用多空間音訊等方式，享受滿室瀰漫的飽滿音訊，還可以搭配Apple TV 4K打造迷人的家庭劇院體驗，享受更升級的娛樂功能。藉由Siri，使用者可獲得各式音樂資訊，並依藝人、歌曲、歌詞、年代、類型、心情或活動來搜尋音樂。
藉助Siri的智慧，HomePod mini也提供管理日常任務和控制智慧家庭功能的便利方式。使用者可以建立智慧家庭自動化功能，在家中偵測到煙霧或一氧化碳警報時接收通知、瞭解房間內的溫度和濕度，以及用對講機在整個屋內發送宣佈事項，全都只需動口而不必動手。
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