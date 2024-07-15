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台中機場今年可達15條國際航線 香港航空7月19日啟航

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中國際機場7月19日開航香港航空，累積10家國際線航空公司進駐。圖／台中市府新聞局提供
台中國際機場7月19日開航香港航空，累積10家國際線航空公司進駐。圖／台中市府新聞局提供

台中國際機場7月19日開航香港航空，累積10家國際線航空公司進駐，今舉行啟航茶會，台中市副市長鄭照新感謝香港航空看好台中市場，接下來台中鍋烤節、爵士音樂節及「Red Bull Showrun」F1賽車展演等接力登場，歡迎香港朋友來體驗台中魅力！

鄭照新表示，香港航空的加入，目前台中國際機場國際線航空公司，由9家增至10家，市府跟中央共同努力，台中國際機場已開航及將開航的航線多達15條，比去年同期成長81%。

香港航空董事長孫劍鋒指出，台中是台灣重要城市，也是中部交通樞紐，「香港-台中」航線將採A320系列航機，以每天1班直航，也讓中台灣旅客利用香港航空龐大航空網絡走向世界，香港旅客更直接地感受到台中的美好。

市府觀旅局指出，台中國際機場除原香港快運「香港-台中」每日3班，再加上香港航空，運能是每日4班，提供旅客更多選擇，目前航線已開賣。

台中國際機場持續開闢航線中，已開航、將開航的航線多達15條，包含胡志明市、河內、峴港、富國島、順化、澳門、香港、南京、仁川、釜山、名古屋、東京成田等12條定期化航線，另有馬尼拉、濟州、高松等3條不定期包機航線。

其中，越旅航空將於9月1日開航「順化-台中」及「峴港-台中」航線，大韓航空9月10日至10月26日再次開航「仁川-台中」航線。

台中國際機場7月19日開航香港航空，累積10家國際線航空公司進駐。圖／台中市府新聞局提供
台中國際機場7月19日開航香港航空，累積10家國際線航空公司進駐。圖／台中市府新聞局提供

台中國際機場 航線 香港

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