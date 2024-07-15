星級主廚操刀！台中「燒肉本氣」大升級 限時送烤內臟

憑藉「俺達の肉屋」連續多年摘下米其林一星、並獲得年輕主廚大獎的燒肉主廚鍾佳憲，今夏將旗下燒肉品牌「燒肉本氣」搬遷至新址並進行全面升級。除了持續提供招牌的特色肉品之外，還加入生食級的「肉刺身盛合」、「涼拌牛胃刺身佐海苔」、「小牛胸腺炒拉麵」、「香菜雞腿排」等特色料理，更添餐桌豐富性。為慶祝新店開幕，7月19日至7月31日期間，凡預約用餐即贈送內臟一品。

專精於日式燒肉的鍾佳憲，在2016年於台中創立「俺達の肉屋」，並於2018年開設「燒肉本氣」。相較於主打日本和牛燒肉的「俺達の肉屋」，「燒肉本氣」除了精選燒肉外，更著重於內臟部位，並提供豐富的居酒屋料理，在高品質的餐飲水準之中，同時保有輕鬆的燒肉酒場文化、消費也相對親民，因此同樣成為台中的人氣燒肉餐廳。

今年夏天，燒肉本氣搬遷至華美西街、忠誠街口，距離原店址約200公尺，預計於7月19日正式開幕。店內的裝潢從原本講求熱鬧氣氛的居酒屋型態，調整為俐落簡約的現代時尚風格，藉此與俺達の肉屋相互呼應；店內菜單則持續供應內臟、燒肉與居酒屋料理，比例約為2:2:1，均採單點式以增加顧客選擇的靈活度，並由專人提供代烤服務。鍾佳憲建議從酒水開場，並依序品嚐開胃料理、生牛肉料理、燒肉與主食，尾段則適合安排風味較重的內臟燒烤品項。

極具特色的生牛肉料理，業者標榜僅使用當日新鮮開封的牛肉，處理環境、器具也均消毒處理，藉此確保食用安全性。其中新登場的「肉刺身盛合（3種）」，有機會品嚐到肉質柔軟的「牛小排」、「腰脊芯」，或是「後臀芯」、「前胸肉」等赤身部位，每份880元。不僅可搭配日本淡口醬油醬汁、芥末品嚐，亦可選搭海苔、調味蔥花佐料增添變化性，藉由生食的方式，直接感受肉品口感、風味的鮮明差異。另款「涼拌牛胃刺身佐海苔」將澳洲牛胃先經繁複手工處理，再切花、汆燙、切成碎丁後搭配麻油、蔥綠細絲翻拌，帶來宛若貝柱般的彈牙口感，最後可包裹在海苔中大口品嚐，每份350元。

燒肉部份，燒肉本氣選用日本國產牛F1、澳洲和牛作為重點食材。其中「日本國產牛F1 綜合三部位拼盤」，一次能夠品嚐到牛小排、前胸肉、扇子肉等當日精選部位，並透過厚度、火候的控制之下，突顯出各個部位的特色，每份1,880元。「澳洲極品橫膈膜」，則是有「外橫膈膜」，以及口感更為柔嫩的「內橫膈膜」等兩種選擇，並有片切、厚切、牛排等不同型態與調味，每份550元起。其他還有蔥花肋條一條燒、厚切牛舌等不同品項。

各個部位皆有鮮明滋味的內臟燒烤，燒肉本氣首推「綜合大拼盤」，一次能吃到5種紅、白內臟各5片，包括有牛心、牛肝，以及和牛大腸、極品小牛胸腺、心管等部位，皆具有獨特且強烈的個性與口感，搭配山葵漬、橙醋或蒜片，創造出豐富的變化性與記憶點，每盤880元。同時店內還推出「香菜雞腿排」，將雞腿排烤至表皮酥脆、雞肉軟嫩的狀態之下，再以蒜泥調味，並灑上滿滿的香菜小山，每株香菜也僅取精華部位，藉此呈現最鮮明的獨特香氣，每份450元。

不僅供應生食、燒烤型餐點，燒肉本氣也提供有「豆豉洋蔥沙拉」、「柚子胡椒風味沙拉」等爽口開胃餐點，本次新登場的「小牛胸腺炒拉麵」將小牛胸腺搭配熟成肉醬、辣醬拌炒，有著軟嫩口感與細緻脂香，配上日式拉麵一同拌炒，鹹香微辛又開胃，每份250元。「濃郁牛尾湯」則是以先烤再煮的澳洲和牛牛尾為主角，整體呈現溫潤怡人的甘醇風味，搭配醃漬辣韭菜增香，能夠帶來大大滿足，每碗380元。為了帶來完整的餐酒體驗，燒肉本氣此次也與「S.C Lab - 仃杉實驗室」攜手，於店內供應「炭焙龍眼紅茶酒」、「萬壽鐵觀音茶酒」等特色飲品，藉由茶酒清香帶出燒肉的鮮甜。

燒肉本氣為慶祝喬遷後重新開幕，7月19日至7月31日期間預約用餐，即可贈送「招牌內臟一品」。

【燒肉本氣】

地址：台中市西區華美西街一段32號