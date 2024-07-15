夏季旅展4天展期 逛展人數成長3%

夏季旅展今天閉幕，主辦單位統計，4天展期吸引28萬2883人次逛展，較去年成長3%，顯示民眾對國內外旅遊的熱愛。

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展12日起一連4天登場，今天閉幕。台灣旅遊交流協會發布新聞稿表示，初估4天展期合計28萬2883人次逛展，較去年成長3%。

台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，2024年選擇出國旅遊的民眾很多，但從旅展現場政府單位的人潮、詢問度，如交通部觀光署觀光圈、航港局藍色公路、農業部農村、漁村小旅行及經濟部觀光工廠、創意生活產業及地方政府等，都有很好的販售成績，對於振興國旅有很大的幫助。

賴瑟珍指出，在目前的時刻能夠舉辦海峽兩岸台北夏季旅展，對兩岸旅遊業界來說是一種激勵，也滿足台灣民眾對中國大陸旅遊資訊的需求，透過最新旅遊資訊的提供及業界交流，對於未來兩岸旅遊的正向交流將有助益。

旅遊業者台灣中國旅行社董事長黃德貞說，此次國內行程詢問度很高，尤其是11月份的普悠瑪環島行程販售情況熱烈，各大飯店住宿券及餐券也有不錯的佳績。旅天下及東南旅行社也表示，星期六適逢週休及暑假，人潮多、詢問度高，實際業績將併同線上旅展統計，預估有微幅成長。

另外，今年歡慶10週年紀念的Touch The JapanSpecial，推出多項精彩表演，包含台灣首次公演、在紐約及巴黎廣受好評的創新和服品牌MIYABI時裝秀，台灣首次公演、非常感人的日本冠軍太鼓表演，首次於台灣登場的夢幻黑拉麵，日本人氣爆棚的忍者VR遊戲，還有2025大阪．關西世博吉祥物MYAKU-MYAKU也首次來台登場。