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CELINE香氛系列新成員！最期待的護手霜和髮香噴霧來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）PARADE護手霜 、PARADE香氛身體乳、PARADE液體香氛皂、PARADE髮香噴霧 。圖／CELINE提供
（由左至右）PARADE護手霜 、PARADE香氛身體乳、PARADE液體香氛皂、PARADE髮香噴霧 。圖／CELINE提供

由HEDI SLIMANE創立的CELINE高訂香水系列再添沐浴及身體護理新品！品牌繼2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香薰精油和香氛沐浴乳後，如今新增液體香氛皂、香氛身體乳、護手霜和髮香噴霧共4種不同型態的新作。液體香氛皂、香氛身體乳及護手霜均提供包括PARADE彰顯、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍等三種香調選擇。髮香噴霧則有PARADE彰顯、REPTILE不羈和BLACK TIE禮服這三種香調。

這些產品的配方是由HEDI SLIMANE專門為CELINE高訂香水系列研發調配和訂製的，瓶身及包裝亦體現了系列經典特色。瓶身及管身為琥珀色或白色兩種顏色，採用50%再生PET或95%鋁製成。搭配刻有品牌TRIOMPHE標誌的漆黑色瓶蓋和泵頭。護手霜的多切面瓶蓋設計與香水瓶設計相呼應。所有標籤採用「粒紋」質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀GRAND SIÈCLE時期的雕飾效果。

（由左至右）PARADE香氛身體乳、PARADE液體香氛皂、PARADE髮香噴霧。圖／CELINE提供
（由左至右）PARADE香氛身體乳、PARADE液體香氛皂、PARADE髮香噴霧。圖／CELINE提供
PARADE護手霜。圖／CELINE提供
PARADE護手霜。圖／CELINE提供

品牌 沐浴

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