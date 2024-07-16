信仰巔峰之作！知名電競顯示器品牌、頂級超跑聯名曲面顯示器震撼登臺

遊戲產業隨著獨立顯示卡的效能更新迭代，畫面表現逐漸真實、細緻，而曲面顯示器的推出，更是將顯示器規格與沉浸式體驗劃上等號。玩家們已經不止於追求GPU或CPU帶來的畫面改變，市場上的顯示器也開始推出更高的標準，更高的螢幕更新率和更快的反應速度、顯色技術，儼然成為市場上區分初階與頂級顯示器的不二法則。

全球電競顯示器銷量第一品牌AGON by AOC與歐洲具創造力的設計工作室Porsche Design跨界聯名，重磅推出以經典車款Porsche 911 Carrera為靈感的專業級曲面電競顯示器PD49。雙方將各自的設計理念與專業技術完美融合，以創新的QD-OLED面板和沉浸感十足的32:9 DQHD超寬視野，為全球職業電競玩家和時尚菁英人士，打造了一場沉浸式的奢華美學盛宴。專為菁英玩家打造的專業級曲面電競顯示器「AGON by AOC x Porsche Design PD49（以下簡稱PD49）」，將於7月16日(二)攜手有.設計團隊，在嘖嘖募資平台上獨家販售！

圖/AGON BY AOC提供

賽道基因，是超跑與生俱來的特有屬性，代表著動感與奢華。PD49誕生之初，秉持純粹、實用、完美、激情的設計理念，致力於外觀設計與功能的完美結合。後殼的外觀設計靈感，來自Porsche 911車尾散熱格造型，支架材質更選用能讓人聯想到跑車輪框的噴砂鋁鑄，雙徽標開機畫面搭配桌面炫彩投射燈，營造出簡而有力的“視覺喚醒儀式”；後殼兩側RGB light FX燈效與酷帥外形相得益彰，搭配內置的DTS sound音效，震感的“波動”傳遞每個細胞，與場域的氛圍融為一體，打造聲畫聯動的視覺氛圍！憑藉精湛出色的設計，PD49榮獲“2023年紅點設計/iF產品設計”兩項國際大獎，彰顯了PD49品牌格調、前瞻性以及產品性能的全新突破。

圖/AGON BY AOC提供

PD49不僅以其精湛的設計工藝和獨特的美學理念贏得了國際大獎的認可，更在外觀與性能上達到了完美的平衡，全面詮釋美學設計的精髓。採用QD-OLED面板，融合了 OLED自發光和量子點技術的雙重優勢，呈現出更加準確的色彩、更加寬廣的色域、更高的峰值亮度，5120*1440的5K超高解析度，如同放大鏡般將每一個細節都放大，不放過每處細節；擁有DisplayHDR True Black 400認證，提供更深的黑色表現、強化動態範圍，色域覆蓋率達99% DCI-P3、98% Adobe RGB以及DeltaE<2的專業級色準，為使用者帶來見所未見的視覺饗宴。另外同時支援Dual多工處理，可PBP/PIP快速切換，同時顯示來自兩個不同訊號源裝置的畫面．可以一邊看電影一邊打PS5，或者關注股票時同步收看最新的Netflix影集，不需分心頻繁切換螢幕也能掌握所有大小事情！

在遊戲方面，PD49配備240Hz高更新率以及0.03ms的極速反應時間，已達職業電競賽事的設備標準，配合畫面清晰度、流暢度以及來自玩家的優秀技術，讓您的遊戲能力彷彿踩了Porsche 911的油門一樣，引擎咆哮、馳騁在勝利的跑道上！同時，PD49也支援Adaptive-Sync 技術．同步處理GPU與顯示器的訊號，不再有畫面撕裂或間斷的情況，讓你打出絕無僅有的超凡HighLight操作！

7/18至8/30在 Porsche Centre New Taipei 新北保時捷中心及Porsche Centre Tainan台南保時捷中心，就能體驗PD49帶來的飆速快感，現場備有專業電競設備NZXT H7 FLOW RGB ATX 中塔式氣流機箱、Intel® Core™ i9 處理器 14900K、PNY GeForce RTX 4090 24GB 三風扇 VERTO 款、Logitech G PRO WHEEL & PRO PEDALS 專業級賽車套裝、G502 LIGHTSPEED 無線遊戲滑鼠、G512 機械式遊戲鍵盤以及 AXGON AX2CU2 電競椅，搭配Xbox Game Pass《極限競速 地平線5》，體驗賽車場的馳騁快感，現場更有獨家PD49與電競設備的優惠組合價及知名實況主-赤鬼伯伯至現場與大家同歡，更多詳情可參閱活動資訊：https://tw.aoc.com/activity/tw-PD49

AGON by AOC x Porsche Design PD49 專業級曲面電競顯示器，由有.設計 團隊於7/16(二)在嘖嘖平台進行全球首波募資，假如您也想擁有這款結合電競顯示器與超跑工藝的夢幻逸品螢幕顯示器，千萬不能錯過開賣限量早鳥方案:搭贈三選一 Apple TV 4K視訊盒， AXGON電競椅或Logitech羅技電競鍵盤滑鼠組，優惠高達77折！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面。

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關於AGON:

AOC依託80餘年來在視訊領域的專業、專注、專精以及將近10年加冕亞太區顯示器市佔率冠軍的積澱，打造為玩家而生的專業電競顯示器品牌AGON。以古希臘文的「搏鬥」或「競爭」為名的「AGON」代表AOC致力投入電競產業，並陸續推出AOC Gaming、AGON以及AGON Pro三大系列產品，從而全方位滿足玩家對電競設備的需求，除了擁抱新科技，我們也贊助許多頂尖電競活動與隊伍，積極促使電競成為全球專業運動。無論您是職業電競選手或在家遊玩的遊戲好手，AGON的高規格與便利功能將引領你走向勝利的榮耀之路。

關於AOC：

銷售足跡遍佈超過107個國家的AOC是電子顯示器市場領導廠商，並透過提供最佳顯示技術給全球使用者，成為頂尖世界品牌之一。AOC憑藉將近80年市場分析與消費者回饋意見經驗，致力設計因應新興科技趨勢的產品，並創造滿足各種消費者之多元與多變需求的顯示器。AOC以「Vision at Heart——視覺從心出發」的口號強調我們的承諾：AOC的願景以使用者心聲為念，力求滿足使用者的期望。如需更多關於AOC的資訊，請造訪：https://tw.aoc.com/。

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