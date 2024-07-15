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開箱普吉島3大飯店 奢華與高CP值兼具的好憩處

聯合報／ 記者許晉榮／普吉島報導
普吉島悅榕庄度假村是高檔的度假首選之一。記者許晉榮／攝影
普吉島悅榕庄度假村是高檔的度假首選之一。記者許晉榮／攝影

來到普吉島，除了吃喝玩樂，若想好好放鬆一「夏」，島上各種星級飯店林立，無論是CP值頗高的平價房，還是開窗面海的家庭式套房，甚至一躍入池的高檔Villa等，讓人一頭栽進床枕裡，疲勞全消，愈夜愈美麗。

∎普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET）

鄰近邦濤海灘的悅榕庄旗下的「普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET）」，平日雙人房入手價價約台幣2千元左右，是親子共遊的省錢選擇，除了室內、室外泳池，公寓式套房內都有獨立臥室、客廳及廚房等設備齊全，彷彿像個小家庭的共享空間，倘若吃膩了街頭美食，不妨自己採買一些食材，也能享受異國家庭聚餐的樂趣。

普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET），非常適合親子旅遊。記者許晉榮／攝影
普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET），非常適合親子旅遊。記者許晉榮／攝影
在普吉悅槤酒店玩累了，也可來杯沁涼飲料。記者許晉榮／攝影
在普吉悅槤酒店玩累了，也可來杯沁涼飲料。記者許晉榮／攝影
普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET）的房型都有獨立套房。記者許晉榮／攝影
普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET）的房型都有獨立套房。記者許晉榮／攝影

∎悅榕庄度假村（BANYAN TREE PHUKET）

想尋求隱密又奢華的度假氛圍，每晚平均要價約新台幣9千元的悅榕庄度假村（BANYAN TREE PHUKET）坐落於白色沙灘與椰林之間，對於喜歡寧靜與放鬆的旅人，似乎是不錯選擇。

普吉島悅榕庄共有218棟配有私人泳池的Villa，其設計靈感源自傳統泰式建築，每棟別墅皆圍繞自然景觀花園而建，除了絕對隱私，別墅裡也都設有大臥室、寬敞的內部空間與泳池，想要戲水的人，一開窗即可縱身一躍入池，享受清涼暢快感。

悅榕庄也有多國美食可供挑選，若還想再點一份下午茶，度假村也提供裝飾極為雅緻的泰式小點，配上沁涼濃郁的泰式奶茶，美味加分。另外度假村內另附設頂級水療中心、18洞完整揮竿的高爾夫球場、瑜珈課程及泰拳等活動可以體驗，就算待一整天也不無聊。

悅榕庄度假村的都是獨棟別墅，配有私人泳池。記者許晉榮／攝影
悅榕庄度假村的都是獨棟別墅，配有私人泳池。記者許晉榮／攝影
悅榕庄度假村的獨棟別墅，設備齊全，極具隱私。記者許晉榮／攝影
悅榕庄度假村的獨棟別墅，設備齊全，極具隱私。記者許晉榮／攝影
悅榕庄度假村還有提供下午茶點心。記者許晉榮／攝影
悅榕庄度假村還有提供下午茶點心。記者許晉榮／攝影

∎普吉島悅椿度假村（Angsana Laguna Phuket）

位於普吉島西北部邦濤灣沿岸的「普吉島悅椿度假村（Angsana Laguna Phuket）」，對家庭出遊或小團旅客來說，絕對是最划算的選擇。而這座度假村的設施也挺多元，除了多座泳池可供戲水，還有水療Spa中心、健身房及兒童俱樂部等，據飯店提供的資訊，若是在平日時段入住一晚，只要新台幣約3千多元，比起同級國旅普遍的高房價，CP值更高。

悅椿度假村內還有一座巨大潟湖，住客也可搭乘接駁小船前往「Canal Village Boutiques & Galleries」購物，或是停靠集團旗下的悅榕庄（Banyan Tree）及普吉悅槤酒店（CASSIA PHUKET）碼頭，往來交通十分便利。

悅椿度假村的房型淋浴設備十分雅緻。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的房型淋浴設備十分雅緻。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的大廳相當醒目。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的大廳相當醒目。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的房型頗有度假氛圍。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的房型頗有度假氛圍。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村內也有多座泳池。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村內也有多座泳池。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村內有提供住客搭乘接駁小船。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村內有提供住客搭乘接駁小船。記者許晉榮／攝影
住在悅椿度假村，累了的話，還可以享受Spa按摩。記者許晉榮／攝影
住在悅椿度假村，累了的話，還可以享受Spa按摩。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村內還有一座巨大潟湖。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村內還有一座巨大潟湖。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的高級房型內都備有小客廳。記者許晉榮／攝影
悅椿度假村的高級房型內都備有小客廳。記者許晉榮／攝影

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