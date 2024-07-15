基隆-石垣海運航線 預計最快114年中開航

航港局今天表示，基隆-石垣航線預計最快在明年中開航，每週3趟次，預計投入營運的船隻為PANSTAR DREAM渡輪，票價則尚在規劃中。

交通部航港局指出，為推動基隆-石垣航線於明年開航，日本石垣市長中山義隆率相關人員今天偕同華岡集團總經理洪郁航拜會航港局，並由航港局長葉協隆等代表接見。

航港局指出，日方對於該航線將於民國114年中開航展現積極態度。葉協隆表示，樂見航線開闢，並將會同相關單位盡力協助，相信透過此航線發展，將有助於促進台日航運發展及觀光交流，共創雙贏。

航港局表示，日本沖繩縣石垣市正在規劃開闢基隆至石垣海運客貨運固定航線，並將與台灣業者華岡集團合作經營，華岡集團將與日本企業共同成立船舶運送業，合作經營基隆與石垣間客貨運固定航線。

航港局指出，預計投入營運的PANSTAR DREAM渡輪，目前由韓國所有，航行於釜山至大阪間，日方規劃購入該船進行修整後投入基隆至石垣航線，預計114年中開航，每週固定航行3趟次，單趟航行約8小時。

航港局表示，PANSTAR DREAM渡輪為RO-RO客貨船，總噸位達2萬1688噸，可載運545名乘客、70輛轎車及150輛8噸卡車（或同等體積、重量貨物）。該船客艙均為臥艙，船上並設有餐廳、桑拿、娛樂室等，可提供旅客舒適搭乘空間，充足的載貨、載車空間更可提供完善物流服務。

票價方面，航港局指出，目前還在規劃當中，但相信跟空運會有滿大的差距以吸引旅客搭乘。

航港局表示，石垣島物資現多自日本沖繩、九州、本州或四國等地輸入，若此航線開闢，可藉由基隆與石垣間航程距離短的優勢，進而達成台灣出口物品輸往石垣島，增加產品外銷機會，促進貿易發展機會。

觀光客運部分，航港局表示，去年石垣島旅客入境人數約118萬人次，約有93%來自日本本州、四國、九州、沖繩等地，透過此航線亦可吸引日本國內旅客經由石垣轉赴台灣旅遊，為台灣帶來觀光效益，同時提供台灣民眾前往日本旅遊多一項選擇。

另外，葉協隆於會中建議日方評估增靠蘇澳港，以提供更多元豐富的航程，後續航港局也將就船舶靠泊泊位、固定航線登記等相關事宜積極予以協助。