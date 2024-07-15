LINE Pay韓國跨境支付開通最高享25%回饋 LINE Bank旅遊險投保抽日本機票
迎接暑假旅遊旺季，國內各種電子支付也紛紛搶攻國外旅遊消費大餅。LINE Pay正式開通跨境支付，首站就在台灣民眾愛吃愛買的韓國，首波海外夥伴商店韓國「新羅免稅店」今上線，台灣消費者可直接使用LINE Pay支付並享受最高25%的高額回饋，提供用戶海外消費也能享有與台灣ㄧ樣的便利安心的支付體驗與優惠回饋。未來將會持續與更多台灣用戶喜愛的韓國品牌商店合作，並持續擴大海外跨境支付服務事業。
LINE Pay董事長丁雄注表示，有別於與第三方支付平台合作再串接在地支付業者的跨境模式，LINE Pay不是單純與該國支付業者合作，而是直接開拓海外合作夥伴商店、開啟支付據點，並優先與產業龍頭品牌業者合作串接、簽訂獨家行銷合作，雙方都能挹注更多的行銷資源，並針對消費者特性提供滿足用戶喜好的獨家優惠。
歡慶新羅免稅店跨境支付服務正式上線，即日起至9月底止，使用LINE Pay於新羅免稅店首爾店、濟州島店支付可享LINE POINTS 15%回饋，於仁川機場店享10%回饋，綁定中信LINE Pay卡、富邦Ｊ卡、永豐DAWAY卡，再享10%回饋，等同單筆最高可享25%回饋。此外，於LINE Pay「遊韓專區」查詢新羅免稅店消費攻略，還可以下載韓國優惠券，單筆最高還可折抵韓幣75,000元。
消費回饋大放送之外，LINE Pay也提供用戶獨家在地化中文旅遊資訊。如，用戶可透過LINE Pay全新規劃的「遊韓專區」，就能快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與攻略等在地旅遊資訊，未來更可一站查詢LINE Pay在韓國的支付據點。
除了出國支付用LINE Pay，LINE Bank近日也全新推出「旅遊險」服務，提供國內外旅平險、不便險等多元方案，海外旅遊部分，保費最低只要194元起，透過LINE錢包頁即可進入LINE Bank旅遊險投保入口。歡慶新上線，推出3重優惠回饋消費者，包括投保即享保費8.7折，即日起到7月31日活動期間，完成試算並成功註冊網路投保會員就可抽LINE POINTS 20點，投保成功還有機會獲得日本任意航點來回機票。
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