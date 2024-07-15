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NewJeans Minji隨身包少不了這兩罐！超可愛拍立得釋出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
NewJeans成員Minji分享香奈兒1號紅色山茶花活能系列的心得。圖／香奈兒提供
NewJeans成員Minji分享香奈兒1號紅色山茶花活能系列的心得。圖／香奈兒提供

韓流女團NewJeans成員Minji是香奈兒1號紅色山茶花活能系列形象大使。這個系列採用香奈兒在法國西南部小鎮戈雅克（GAUJACQ）戶外實驗室所種植的紅色山茶花微原料，萃取珍貴能量製作而成，是品牌針對輕熟女所關心的初老現象而推出的產品線。該系列更採用環保設計包裝，致力將碳足跡降至最低。在香奈兒推出品牌首個具有「專利沁涼按摩滾珠」的全新「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」之際，Minji分享了她使用香奈兒1號紅色山茶花活能系列的感受。

Q：您對「香奈兒 1 號紅色山茶花活能系列」的第一印象如何？

Minji：第一次使用時，系列中每個產品的豐富質地是讓我最驚豔的部分，我沒想到保養的過程會如此快樂！尤其「香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉」使用起來相當有趣，粉末在接觸臉部後會化為非常療癒的泡沫。我也很喜歡「香奈兒1號紅色之水」的香氣，會在晚上護膚時使用。嘗試完整的紅色山茶花保養系列後，我覺得肌膚變柔嫩了，也變得更亮、更有光澤。

Q：「香奈兒 1 號紅色山茶花活能系列」中，哪些產品是您最喜歡且經常使用呢？

Minji：絕對是「香奈兒1號紅色山茶花活能精萃」！它輕盈的質地最深得我心，肌膚清爽又保濕。我也非常喜歡全新上市「香奈兒 1 號紅色山茶花活能亮眼萃」隨附的按摩滾珠，而且瓶身小小的，可讓我隨身攜帶，所以旅行時總是放一瓶在包包裡。

Q：「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」與您對「美」的價值觀有什麼契合之處？

Minji：保養對我來說非常重要。「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」對於成分來源的細節講究，讓我覺得使用它，是我為肌膚做了最正確的決定。

Q：您的生活相當緊湊，充滿著許多演唱會和公開活動…但肌膚依舊保持神清氣爽，且活力光采。有沒有什麼保養祕訣，可以跟我們分享呢？

Minji：我覺得關鍵在於眼周保養，因為這不僅是臉上最敏感的區域，也是被他人注視時，會最先觀察到的部位，所以自從有了「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」後我更常使用它，一定要搭配按摩滾珠加強保養效果！

Q：所以您認為眼神之於日常生活非常重要，對嗎？

Minji：因為我相信眼睛是不會騙人的。所有NewJeans的成員在舞台上時都會仰賴眼神的交流，並向彼此、歌迷們傳遞能量，所以我認為光是一個眼神，就能表達非常豐富的情感！

香奈兒1號紅色山茶花活能系列形象大使Minji使用香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列形象大使Minji使用香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃專利的沁涼按摩滾珠以山茶花的花苞為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃專利的沁涼按摩滾珠以山茶花的花苞為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列是Minji隨身必備的保養品。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列是Minji隨身必備的保養品。圖／香奈兒提供
NewJeans成員Minji分享香奈兒1號紅色山茶花活能系列的心得。圖／香奈兒提供
NewJeans成員Minji分享香奈兒1號紅色山茶花活能系列的心得。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花系列。圖／香奈兒提供

品牌 按摩 香奈兒

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