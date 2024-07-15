NewJeans Minji隨身包少不了這兩罐！超可愛拍立得釋出

韓流女團NewJeans成員Minji是香奈兒1號紅色山茶花活能系列形象大使。這個系列採用香奈兒在法國西南部小鎮戈雅克（GAUJACQ）戶外實驗室所種植的紅色山茶花微原料，萃取珍貴能量製作而成，是品牌針對輕熟女所關心的初老現象而推出的產品線。該系列更採用環保設計包裝，致力將碳足跡降至最低。在香奈兒推出品牌首個具有「專利沁涼按摩滾珠」的全新「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」之際，Minji分享了她使用香奈兒1號紅色山茶花活能系列的感受。

Q：您對「香奈兒 1 號紅色山茶花活能系列」的第一印象如何？

Minji：第一次使用時，系列中每個產品的豐富質地是讓我最驚豔的部分，我沒想到保養的過程會如此快樂！尤其「香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉」使用起來相當有趣，粉末在接觸臉部後會化為非常療癒的泡沫。我也很喜歡「香奈兒1號紅色之水」的香氣，會在晚上護膚時使用。嘗試完整的紅色山茶花保養系列後，我覺得肌膚變柔嫩了，也變得更亮、更有光澤。

Q：「香奈兒 1 號紅色山茶花活能系列」中，哪些產品是您最喜歡且經常使用呢？

Minji：絕對是「香奈兒1號紅色山茶花活能精萃」！它輕盈的質地最深得我心，肌膚清爽又保濕。我也非常喜歡全新上市「香奈兒 1 號紅色山茶花活能亮眼萃」隨附的按摩滾珠，而且瓶身小小的，可讓我隨身攜帶，所以旅行時總是放一瓶在包包裡。

Q：「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」與您對「美」的價值觀有什麼契合之處？

Minji：保養對我來說非常重要。「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」對於成分來源的細節講究，讓我覺得使用它，是我為肌膚做了最正確的決定。

Q：您的生活相當緊湊，充滿著許多演唱會和公開活動…但肌膚依舊保持神清氣爽，且活力光采。有沒有什麼保養祕訣，可以跟我們分享呢？

Minji：我覺得關鍵在於眼周保養，因為這不僅是臉上最敏感的區域，也是被他人注視時，會最先觀察到的部位，所以自從有了「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」後我更常使用它，一定要搭配按摩滾珠加強保養效果！

Q：所以您認為眼神之於日常生活非常重要，對嗎？