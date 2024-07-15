NewJeans Minji隨身包少不了這兩罐！超可愛拍立得釋出
韓流女團NewJeans成員Minji是香奈兒1號紅色山茶花活能系列形象大使。這個系列採用香奈兒在法國西南部小鎮戈雅克（GAUJACQ）戶外實驗室所種植的紅色山茶花微原料，萃取珍貴能量製作而成，是品牌針對輕熟女所關心的初老現象而推出的產品線。該系列更採用環保設計包裝，致力將碳足跡降至最低。在香奈兒推出品牌首個具有「專利沁涼按摩滾珠」的全新「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」之際，Minji分享了她使用香奈兒1號紅色山茶花活能系列的感受。
Q：您對「香奈兒 1 號紅色山茶花活能系列」的第一印象如何？
Minji：第一次使用時，系列中每個產品的豐富質地是讓我最驚豔的部分，我沒想到保養的過程會如此快樂！尤其「香奈兒1號紅色山茶花淨亮潔顏粉」使用起來相當有趣，粉末在接觸臉部後會化為非常療癒的泡沫。我也很喜歡「香奈兒1號紅色之水」的香氣，會在晚上護膚時使用。嘗試完整的紅色山茶花保養系列後，我覺得肌膚變柔嫩了，也變得更亮、更有光澤。
Q：「香奈兒 1 號紅色山茶花活能系列」中，哪些產品是您最喜歡且經常使用呢？
Minji：絕對是「香奈兒1號紅色山茶花活能精萃」！它輕盈的質地最深得我心，肌膚清爽又保濕。我也非常喜歡全新上市「香奈兒 1 號紅色山茶花活能亮眼萃」隨附的按摩滾珠，而且瓶身小小的，可讓我隨身攜帶，所以旅行時總是放一瓶在包包裡。
Q：「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」與您對「美」的價值觀有什麼契合之處？
Minji：保養對我來說非常重要。「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」對於成分來源的細節講究，讓我覺得使用它，是我為肌膚做了最正確的決定。
Q：您的生活相當緊湊，充滿著許多演唱會和公開活動…但肌膚依舊保持神清氣爽，且活力光采。有沒有什麼保養祕訣，可以跟我們分享呢？
Minji：我覺得關鍵在於眼周保養，因為這不僅是臉上最敏感的區域，也是被他人注視時，會最先觀察到的部位，所以自從有了「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」後我更常使用它，一定要搭配按摩滾珠加強保養效果！
Q：所以您認為眼神之於日常生活非常重要，對嗎？
Minji：因為我相信眼睛是不會騙人的。所有NewJeans的成員在舞台上時都會仰賴眼神的交流，並向彼此、歌迷們傳遞能量，所以我認為光是一個眼神，就能表達非常豐富的情感！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言