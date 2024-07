少女心100%的包包吊飾！FENDI推出專門裝棒棒糖的小包

在FENDI 2024-2025秋冬女裝系列中,由FENDI配飾及男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi發揮未泯童心巧妙構思,攜手全球知名的棒棒糖品牌Chupa Chups®打造最新配飾:FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾。這款獨特的單品融合精湛工藝與童趣意味,喚起FENDI與Chupa Chups®特有讓人心情愉悅的俏皮感,將於2024年7月18日起在全球FENDI精品店及fendi.com官網上市。

這款棒棒糖套硬殼吊飾由FENDI皮革工匠精心製作,是創意、俏皮精神,以及高超皮革工藝的結晶。棒棒糖套硬殼吊飾以柔軟皮革製成,裝飾著品牌標誌性的Selleria縫線以及品牌代表性的金屬FF LOGO,並採用方便開合的磁扣設計。FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾提供多種配色選擇,從溫暖的米色和鴿灰色搭配海藍色和深紅色,還有深青色和李子色等本季專屬配色。棒棒糖套硬殼吊飾以可掛在Peekaboo ISeeU Soft、Simply FENDI和By The Way Selleria等包款上,還能當成項鍊配戴。 FENDI x Chupa Chups® 棒棒糖套硬殼項鍊,22,500元。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾在FENDI 2024-2025秋冬女裝系列大秀首次亮相。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼項鍊,22,500元。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾,20,000元。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼項鍊,22,500元。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾可掛在Peekaboo ISeeU Soft、Simply FENDI和By The Way Selleria等包款上。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾在FENDI 2024-2025秋冬女裝系列大秀首次亮相。圖/FENDI提供 FENDI x Chupa Chups®海藍色棒棒糖套硬殼吊飾,20,000元。圖/FENDI提供