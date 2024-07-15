「鰻魚飯買1送1」現省888！「土用丑日」吃鰻魚享優惠

在日本的飲食文化中，在每年的「土用丑日」品嚐鰻魚，可以改善食慾不振、增加元氣。為了呼應道地的日式文化，「大江戶町鰻屋」特別推出「一本鰻定食」、「夢幻鰻魚桶飯（3+1）吃」等招牌餐點「買1送1」優惠。至於「勝勢日式豬排」推出「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」，土用丑日點購，還可加送「鰻魚南蠻漬料理」。另外「鳥丈爐端燒」也推出鰻魚釜飯、炭烤鰻魚佐松露醬等一系列鰻魚料理。

今年的土用丑日為7月24日、8月5日。為了嘉惠更多喜愛鰻魚飯的消費者，「大江戶町鰻屋」自7月20日起提早推出土用丑日系列活動，7月20日至8月5日期間，全品牌外帶「一本鰻定食」即享「買1送1」優惠，現省790元，每日每店各限量30份。另外凡於7月24日、8月5日當天內用「夢幻鰻魚桶飯（3+1）吃」，原價單人488元、雙人份888元，限時均享「買1送1」優惠。

來自千葉縣的「鳥丈爐端燒」，自即日起推出「鰻魚釜飯」、「炭烤鰻魚佐松露醬」，「鰻魚玉子燒」等鰻魚系列餐點，每份各為420、270、290元。其中「鰻魚釜飯」將蒲燒炭烤鰻魚搭配釜飯，以及牛蒡絲等蔬菜，除了可以直接品嚐，也能搭配高湯製成茶泡飯享用，讓鰻魚愛好者在整個夏季都能享受鰻魚的好滋味。