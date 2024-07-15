「Kitkat巧克力酷繽沙」濃郁回歸！全家再推6款「再睡五分鐘」棉被午茉綠新品

劇場界超人氣 IP《鬼歸代言人》全新力作將於今年10月在台北表藝術中心藍盒子盛大登場，過去在小劇場演出好評如潮，遇疫情仍逆流狂演300場，作為台灣首部以陰陽界「引渡師」為題的影集式音樂劇，劇情充滿奇幻與懸疑，更探討許多遺願故事，笑淚交織引發熱議，甫推出即獲得許多忠實粉絲敲碗，三年內推出9集故事，豐厚完整的宇宙觀與角色關係，不僅劇情引人入勝，音樂更是由《勸世三姊妹》作曲康和祥親自操刀，曲風兼具娛樂與豐富的情感敘事，更曾加開演唱會形式回饋歌迷，票房更是一票難求即刻售磬，爆風式風靡小劇場累積眾多忠實粉絲。

2024-07-15 09:02