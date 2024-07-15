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「Kitkat巧克力酷繽沙」濃郁回歸！全家再推6款「再睡五分鐘」棉被午茉綠新品
全家便利商店療癒系甜品美味登場，首推「再睡五分鐘」聯名6款新品，將招牌飲品「棉被午茉綠」變身minimore脆皮泡芙、慕斯杯，以及美味的滿餡麵包，7月23日前購買指定再睡5分鐘聯名商品，任選第2件6折，購買Let’s Café指定中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價優惠。同時，酷繽沙也有新口味，全家再度聯手Kitkat巧克力，開賣今夏最夯消暑爆品「Kitkat巧克力酷繽沙」，嚴選歐洲原廠進口Kitkat巧克力脆粒，打造爽甜不膩的巧脆口感，8月6日前享嚐鮮價59元，或搭購指定Kitkat奇巧威化巧克力、威化濃黑巧克力現折10元。
本月除了Fami!ce霜淇淋推出「哈尼午茉綠」霜淇淋，全家甜點、烘焙系列也與「再睡五分鐘」聯名6款新品，包含minimore全新3款新品「棉被午茉綠脆皮泡芙」、「棉被午茉綠慕斯杯」及「鐵觀音生巧冰冰包」，將暢銷飲品變身精緻甜點美味上桌；同時，還有「香芋午茉滿餡麵包」、「相芋午茉歐蕾」及「再睡5分鐘棉被日安紅雪派」同步於全台全家店舖開賣。
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