史上最多！藏壽司30款「柯南扭蛋」開扭 免費送資料夾

來自日本的「藏壽司」，今夏以電影「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」為主題，限時推出30款柯南系列扭蛋，款式創下史上最多，活動期間消費滿額，還可免費兌換「名偵探柯南資料夾」，讓粉絲們輕鬆把柯南帶回家。

7月19日至8月15日期間，藏壽司再度攜手名偵探柯南推出全新造型、共計30款扭蛋。其中包括6款「壓克力飾品」，讓Q版角色與壽司可愛互動，更有服部平次與章魚燒的搭配組合，另外還可見到歌牌女王紅葉、管家伊織現身。此外，並有11款五稜星造型的「磁貼2件套」，包含柯南、灰原哀、安室透、服部平次等人氣角色。同時扭蛋還有13 款「徽章」，主角們也 cosplay成為怪盜基德，展現出多變的魅力，適合粉絲們蒐集。

除了扭蛋活動之外，活動期間全台藏壽司也打造「搜尋怪盜基德」社群活動，每個座位都有隨機出現的「基德貼紙」，只要完成打卡任務，就有機會獲得「藏壽司×名偵探柯南」神祕好禮。另外，7月25日起，凡單筆消費滿1,000元並按讚粉絲團，就可獲得「名偵探柯南資料夾」，共計有4種款式，首波以柯南為造型，7月29日將推出怪道基德主題，8月1日推出服部平次主題，8月5日則有3位主角穿上基德服裝的精彩畫面，每款限量8,600份，送完為止。