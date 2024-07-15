負重冒雨走完西班牙朝聖之路 57歲女子林秋媖的快樂獨活

才剛聽說林秋媖要走西班牙115公里的朝聖之路，她已經揹著行囊沿途打卡拍照，每張照片即使是大雨中的出發照都笑得像顆小太陽，不畏攝氏十度以下的氣溫，幾乎全程冒雨前行，濕冷中拿著得來不易的朝聖者證書，她卻笑逐顏開：「我有看到雨後彩虹，太美了！」

來自重男輕女的家庭

這是林秋媖，今年57歲的單身女子，至今走過全球四十多個國家，為自己寫下一頁一頁精彩，而這一切旅程的起點，來自父親極度重男輕女的原生家庭。從小就知道家裡經濟條件不好，母親生下五女一男，作為家裡功課最好的孩子，林秋媖得到的不是稱讚而是輕蔑，高中時挑燈夜讀，卻被父親打一巴掌，並將書丟在地上。

「父親認為女兒不需要任何智慧，但閱讀是我成長過程中最大的樂趣，看書，可以帶我到另一個世界，開拓視野，當時我就立志一定要出人頭地。」就讀輔大大傳系期間，林秋媖到一間專業眼鏡雜誌社半工半讀，老闆欣賞她工作認真，於是提供香港參展機會，這是她生平第一次出國，就像一個嶄新的世界在眼前打開，促使她後來擔任旅遊記者、旅遊網站主編、出版十多本旅遊專書、投身旅遊業。

人生就像一個人的朝聖之路

記者透過文字和照片傳遞風土人情、美食美景，以及提供旅行實用資訊；旅遊業則是將這些養分消化後分析歸納，創造出一段旅程，就像是這次的西班牙朝聖之路，就是林秋媖的作品，從發想到親身實踐，「很多人問我，完成朝聖之路對人生有什麼改變嗎？我自己的感受是，不會立刻改變，但是會慢慢發酵。」

旅途中一路蒐集朝聖之路的印章，每天至少要集兩個章，最後才能獲得朝聖者證書，謝哲青曾在書中提到，這應該是人類最早的集章活動。林秋媖印象最深刻的章，是在一個名叫帕拉斯德雷Palas de Rei的城市附近，一間石頭小教堂裡，她扶著盲人傳教士的手蓋下。

偶遇的旅人也是旅途中美好的風景，她連續三天偶遇同一位白髮老先生，交談後得知，老先生的太太於去年過世，他為了替太太圓夢而踏上旅途，林秋媖問他一個人走朝聖之路是否寂寞，「他說，人生就像這段朝聖之路，與人萍水相逢之後，還是會各自分開，最終都是一個人走；他帶著太太的夢想抵達終點，是對太太以及對自己的一個交代，人生已無憾。」

保暖防水的健行神隊友

儘管這趟旅程林秋媖穿破三件雨衣，卻也趁著每次太陽露臉，跟團員們在沿途城鎮拍下俏皮的跳躍照，其中有位團員因足底筋膜炎導致走路不便，卻婉拒林秋媖要為他叫車的提議，因為他要靠自己一步一腳印完成；另外有位團員愈走愈慢跟不上隊伍，一問之下，竟然是因為鞋子完全濕透，兩腳冰冷難行，這讓林秋媖不得不大讚自己這趟健行的神隊友，羊毛襪加上一雙好鞋，「我脫下鞋子給團員看，腳完全沒濕，而且很暖和。」

關於鞋子實測，對記者出身的林秋媖來說，絕對是強項之一，她曾在部落格寫過一篇詳盡的「鞋測直擊大公開」，記錄自己穿郊山鞋走草嶺古道全程4.5小時，走過各種路面的過程，是一篇對登山健行愛好者來說非常實用的文章，可見她對挑鞋自有一套研究心得。

朝聖之路並非平坦好走的旅程，沿途會遇到不同情況，坡地、草地、石頭路等，崎嶇不平或因雨泥濘，甚至大雨中涉水而過，並非任何鞋子都能擔此大任。完成朝聖之路後，林秋媖在臉書貼上一張鞋子的特寫，紅色鞋面沾著象徵旅途艱辛的塵土，她說，就是這雙LA NEW GORE-TEX山形鞋王陪她走完115公里朝聖之路。

「穿一雙好鞋真的差很多，團員都怕起水泡，我這次完全都沒有。」走朝聖之路的挑鞋重點，首先必須防水，才能應付這麼長途的路況，再來便是止滑，抓地力要穩定，人到中年禁不起摔，尤其在國外更要注意安全，然後就是透氣，否則悶一整天很不舒服。此外，她還分享一個小技巧，就是穿鞋之前在腳上塗一些乳液，以免皮膚不斷摩擦造成不適。

防水、止滑、透氣，林秋媖的挑鞋三大關鍵，讓腳感到舒適放鬆，才能安心走完全程，聽完是否覺得也該頒發一張朝聖者證書給山形鞋呢！

女生們，每年都要給自己一個假期

去年底，林秋媖一個正值壯年的男性好友，在健身房運動時忽然猝逝，在此之前完全沒有徵兆，朋友們聽聞消息都難以置信，「還這麼年輕，這麼熱愛攝影、熱愛運動的人，還有很多計畫尚未執行。」讓她想起曾經在洛磯山脈遇見的一個八十歲阿嬤，凝望美麗湖景卻向林秋媖說道自己好後悔，「她後悔年輕的時候沒有好好對待自己，如今身體衰老已無法走得更遠。」

她建議每個女生，無論單身或已婚，每年都要給自己一個假期，不一定要出國，也不一定要長途旅行，只要符合自己預算即可，關鍵是要及時行動。