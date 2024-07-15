從喪禮、音樂劇到巴黎奧運 林宗範把牽亡歌牽進新世代

巴黎奧運即將揭幕，除了體育選手，台灣還有一批「文化選手」正緊鑼密鼓排演中，林宗範創辦的風中燈牽亡歌團便是其中之一。上周末晚上，團員在台南後壁彩排「拼，出海」，吸引大批觀眾。此一表演融合恆春民謠與台南道地的牽亡歌，奧運期間將代表台灣在巴黎文化奧運園區表演。作為牽亡歌最重要的現代牽引人，林宗範讓牽亡歌從葬禮走進音樂劇、再走上國際舞台，

林宗範從小就喜歡演奏月琴，還會自己找木頭製作樂器；高中時為了考街頭藝人證照和牽亡歌團有交集，受邀加入歌團。在民間的牽亡歌陣中，今年34歲的林宗範是「少年仔」，卻因對傳統文化的執著和創新觀念，對現代表演藝術打開大門，吸引壞鞋子舞蹈劇團、躍演劇團等向他學藝，最終打磨出現象級音樂劇「勸世三姊妹」。

以牽亡歌為劇情主軸的「勸世三姊妹」，5月再度啟動全台巡演時，近3萬張票券一日內售罄；就連劇中改編自牽亡歌的樂曲，也成為各大音樂祭的當紅曲目。身為該劇幕後指導的林宗範，亦成為台灣傳統文化「牽亡歌」和新世代連結的媒介，甚至受邀代表台灣參加巴黎文化奧運。

林宗範的大弟子阿豪，是他在大學推廣牽亡歌時收到的徒弟。但阿豪第一次跟著林宗範「做場」時，回家時被家人要求過火盆「除晦氣」。林宗範認為，這是因為台灣人對死亡議題的忌諱與不理解。許多在牽亡歌陣工作多年的阿姨，聽到牽亡歌將登上巴黎文化奧運的國際舞台，都感到「很光榮」。

這次林宗範為巴黎奧運設計的牽亡歌強調「原汁原味」。他把幾十年前的口白、老韻與身段搬到花都，希望讓阿姨團員重溫年少學藝的時光，也象徵「走過台灣牽亡歌歷史興衰也牽引一條走向法國的路」。細節如走位則會針對現場觀眾微調，並在開頭以月琴彈唱的恆春民謠作為序曲。林宗範還透過擲筊得到「戲曲之神」田都元帥的同意，將帶元帥神像一起搭機到巴黎，他甚至特製一批香火袋準備做「文化交流」。