杏桃「芒果鬆餅」上桌！還有限定「芒果蒙布朗薄鬆餅」

為迎接盛夏到來，來自東京的鬆餅店「杏桃鬆餅屋」自即日起以應景的芒果為主題，搭配杏仁風味鮮奶油，推出芒果冰淇淋厚鬆餅，還有芒果冰茶、芒果冰沙等飲品同步登場，針對中壢大江店，更有限定品項「芒果蒙布朗薄鬆餅」，為夏季時光帶來酸甜果香。

今年芒果季，杏桃鬆餅屋以台灣芒果搭配日式中華甜品杏仁凍為概念發想，將杏仁、芒果醬添入北海道鮮奶油，呈現不同的獨特香氣。其中「芒果冰淇淋薄鬆餅」將薄鬆餅搭配杏仁風味鮮奶油、芒果風味鮮奶油，還有自家製的芒果冰淇淋冰淇淋、當季新鮮芒果，創造滿滿的時令滋味，每份280元。「芒果冰淇淋厚鬆餅280元」則將厚鬆餅配上北海道鮮奶油，搭配芒果冰淇淋、新鮮芒果，以及自家製芒果醬呈現，展現濃郁的芒果香氣。除此之外，杏桃鬆餅屋並推出「芒果氣泡飲」，喝起來香甜爽快，每杯180元，另外還有「芒果冰沙」、「芒果冰茶」等消暑飲品同步登場。