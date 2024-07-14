杏桃「芒果鬆餅」上桌！還有限定「芒果蒙布朗薄鬆餅」
為迎接盛夏到來，來自東京的鬆餅店「杏桃鬆餅屋」自即日起以應景的芒果為主題，搭配杏仁風味鮮奶油，推出芒果冰淇淋厚鬆餅，還有芒果冰茶、芒果冰沙等飲品同步登場，針對中壢大江店，更有限定品項「芒果蒙布朗薄鬆餅」，為夏季時光帶來酸甜果香。
今年芒果季，杏桃鬆餅屋以台灣芒果搭配日式中華甜品杏仁凍為概念發想，將杏仁、芒果醬添入北海道鮮奶油，呈現不同的獨特香氣。其中「芒果冰淇淋薄鬆餅」將薄鬆餅搭配杏仁風味鮮奶油、芒果風味鮮奶油，還有自家製的芒果冰淇淋冰淇淋、當季新鮮芒果，創造滿滿的時令滋味，每份280元。「芒果冰淇淋厚鬆餅280元」則將厚鬆餅配上北海道鮮奶油，搭配芒果冰淇淋、新鮮芒果，以及自家製芒果醬呈現，展現濃郁的芒果香氣。除此之外，杏桃鬆餅屋並推出「芒果氣泡飲」，喝起來香甜爽快，每杯180元，另外還有「芒果冰沙」、「芒果冰茶」等消暑飲品同步登場。
針對甜食愛好者，杏桃鬆餅屋也針對中壢大江店，獨家推出「芒果蒙布朗薄鬆餅」，將薄鬆餅搭配以蒙布朗設備擠出的芒果鮮奶油，以及滿滿的芒果蒙布朗餡，搭配2杯飲品，每套499元。7月31 日前，店內也限時推出「雙人享樂餐」，優惠價1,099元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言