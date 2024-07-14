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家有過敏兒必備！DIKE除蟎機可自動偵測調整吸力 5重防護徹底殺菌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
機身上方的LED大螢幕，塵蟎指數一目瞭然。記者黃筱晴／攝影
機身上方的LED大螢幕，塵蟎指數一目瞭然。記者黃筱晴／攝影

家有過敏兒必備的除蟎機又有新選擇！雙全國際代理的DIKE「氣旋超聲波智能除蟎機」，主打超聲波、36,000次高頻率拍打、15Kpa強吸力、具備UV紫外線殺菌，搭配60度高溫暖烘等五重除塵蟎步驟，經SGS認證可達到99.99%除塵蟎率，搭配自動智慧偵測功能再加上還有LED面板可顯示目前塵蟎指數，讓除塵蟎更輕鬆省力。

有別於市面上除蟎機大多僅具備拍打、吸除的功能，DIKE氣旋超聲波智能除蟎機獨家設計除塵蟎5步驟：弱化、拍打、吸除、UV紫外線、高溫60度暖烘。先透過機底的超聲波發出高頻震盪弱化塵蟎活性，接著利用底部三面軟膠拍打條搭配金屬滾輪，達成每分鐘36,000次拍打目的；接著以450W達15Kpa強力吸力的馬達，直入床墊深處將塵蟎皮屑髒污通通吸除；更以UV紫外線照射徹底殺菌；最後以60度暖風烘乾，就像「太陽曬過一樣」滅絕塵蟎生存，讓塵蟎無所遁形。

不只有強大功能，DIKE氣旋超聲波智能除蟎機還貼心幫使用者省下力氣，自動模式下會依照塵蟎指數自動調整吸力，只要把機身放置床墊、沙發椅墊上，依照螢幕顯示的數據，輕鬆移動到不同區塊使用即可，不怕漏了哪裡沒有清乾淨。4.5公尺超長電線，更方便輕鬆移動到不同區域使用。

除塵蟎後，集塵盒、集塵濾芯，以及底部的金屬拍打棒全都可拆卸水洗，且免更換耗材更環保。DIKE氣旋超聲波智能除蟎機還有個特殊設計，就是配有香氛槽，可放入專屬香氛膠囊，使用時透過氣旋方式進入織品，清潔同時還能加入療癒香味。

DIKE氣旋超聲波智能除蟎機，建議售價4,690元。圖／雙全國際提供
DIKE氣旋超聲波智能除蟎機，建議售價4,690元。圖／雙全國際提供
機身上配有香氛槽，可放入專屬香氛膠囊使用。記者黃筱晴／攝影
機身上配有香氛槽，可放入專屬香氛膠囊使用。記者黃筱晴／攝影
集塵盒、集塵濾芯，以及底部的金屬拍打棒全都可拆卸水洗。記者黃筱晴／攝影
集塵盒、集塵濾芯，以及底部的金屬拍打棒全都可拆卸水洗。記者黃筱晴／攝影
DIKE氣旋超聲波智能除蟎機，建議售價4,690元。記者黃筱晴／攝影
DIKE氣旋超聲波智能除蟎機，建議售價4,690元。記者黃筱晴／攝影
底部三面軟膠拍打條搭配金屬滾輪，達成每分鐘36,000次拍打目的。記者黃筱晴／攝影
底部三面軟膠拍打條搭配金屬滾輪，達成每分鐘36,000次拍打目的。記者黃筱晴／攝影
底部UV紫外線照射徹底殺菌。記者黃筱晴／攝影
底部UV紫外線照射徹底殺菌。記者黃筱晴／攝影
集塵盒在機身上方，可輕鬆拆卸水洗。記者黃筱晴／攝影
集塵盒在機身上方，可輕鬆拆卸水洗。記者黃筱晴／攝影
隨機附贈香氛膠囊。記者黃筱晴／攝影
隨機附贈香氛膠囊。記者黃筱晴／攝影

床墊 紫外線 高溫

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