全聯推法國「STAUB鑄鐵鍋」換購 7款廚房好物最低0.6折起

全聯全店印花集點活動回歸會員最愛的廚房鍋具，這次找來主婦界鑄鐵鍋夢幻品牌「STAUB」，推出7款精緻實用的廚房鍋具及週邊配件，主打葡萄牙製陶瓷系列商品、法國製鑄鐵鍋，皆為專業工匠手工製造而成，升級餐桌時尚風格，就靠這一波！

根據全聯歷年統計，換購商品前5名中就有3款是鍋具及廚房小物，顯示廚具用品因實用性高，普遍受到消費者青睞。看準消費者對於廚具用品的喜愛，全聯即日起至11月14日，與大潤發共同推出全新一檔的印花換購活動，共推出「陶瓷碗12cm二入組」、「陶瓷沙拉碗24cm」、「橢圓形陶瓷烤盤」、「小菜碟四件組+方盤」；餐桌配件「矽膠分菜匙」、「筷子湯匙四件組」，以及法國製造「圓形琺瑯鑄鐵鍋26cm」等品項，活動期間單筆每滿200元贈印花1枚，消費者使用5～70枚印花或使用福利點數換購，即可以79～5,499元加價換購，換算市價折扣最低0.6折起，超划算別錯過。

本檔換購商品首推法國原裝進口的圓形琺瑯鑄鐵鍋，與台灣通路首次合作換購，26公分煮湯、燉肉都超實用，市價11,600元，使用40枚印花加4,999元、5枚印花或200福利點加5,499元，4.4折起就能換購。另外，百搭好用的12公分陶瓷碗也是必換，日常吃飯喝湯，還可以放心放進烤箱、微波爐、或用於蒸煮都沒問題，市價1,280元，70枚印花加79元、5枚印花或200福利點數加449元，0.7折起超殺價即可換購。還有「小菜碟四件組+方盤」，分開用、一起用都方便，市價4,800元，40枚印花加999元、5枚印花或200福利點數加1,299元，2.1折起也非常優惠。