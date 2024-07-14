Miu Miu迎接七夕情人節 經典大包配小包俏皮討喜

Miu Miu推出一系列服裝與配飾迎接即將到來的七夕情人節，並發布由攝影師Alessandro Furchino Capria掌鏡拍攝的時尚肖像照。一系列流露自信及俐落美感的形象廣告中，模特兒穿著風格鮮明的個性服裝，在20世紀中期風格的沙發、茶几或坐椅間或坐或站，既隱密又純淨的未知空間，襯托一系列的標誌性包款，包括以奢華matelassé 皮革製成的Wander包、柔軟小牛皮打造的Arcadie包、以及以當代美學重新詮釋典藏設計的Aventure包。

系列服飾包括超迷你短裙，以鮮明的對比手法搭配皮革、平紋針織或縮絨羊毛製成的飛行員夾克及束腰外套，時而堆疊搭配經典羊絨開襟外套、條紋針織衫及中性風上衣。丹寧飛行員夾克搭配超低腰牛仔長褲、抓毛絨鈕扣外套、修身大衣以及品牌標誌白色和天藍色棉質府綢睡衣。鞋履則有小貓跟鞋、樂福鞋、綴飾logo拖鞋與熱門的New Balance x Miu Miu運動鞋。配件則涵蓋有Miu Miu 棒球帽、眼鏡、各式精緻小皮件、髮飾及首飾。 （左前）Miu Miu皮革吊飾，13,000元；（右前）Miu Miu皮革吊飾，14,500元；（後）Miu Miu Aventure納帕皮革包款，12萬元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu Aventure納帕皮革包款，13萬元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu推出七夕情人節系列。圖／Miu Miu提供 Miu Miu七夕情人節系列由攝影師Alessandro Furchino Capria掌鏡拍攝時尚肖像照。圖／Miu Miu提供 Miu Miu斜紋棒球帽，16,500元。圖／Miu Miu提供 （前）Miu Miu皮革小巧包款，36,000元；（後）Miu Miu Arcadie皮革包款，76,000元。圖／Miu Miu提供 （前）Miu Miu皮革小巧包款，36,000元；（後）Miu Miu Arcadie皮革包款，76,000元。圖／Miu Miu提供 Miu Miu皮革帶扣高跟鞋，45,000元。圖／Miu Miu提供