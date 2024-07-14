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Miu Miu迎接七夕情人節 經典大包配小包俏皮討喜
Miu Miu推出一系列服裝與配飾迎接即將到來的七夕情人節，並發布由攝影師Alessandro Furchino Capria掌鏡拍攝的時尚肖像照。一系列流露自信及俐落美感的形象廣告中，模特兒穿著風格鮮明的個性服裝，在20世紀中期風格的沙發、茶几或坐椅間或坐或站，既隱密又純淨的未知空間，襯托一系列的標誌性包款，包括以奢華matelassé 皮革製成的Wander包、柔軟小牛皮打造的Arcadie包、以及以當代美學重新詮釋典藏設計的Aventure包。
系列服飾包括超迷你短裙，以鮮明的對比手法搭配皮革、平紋針織或縮絨羊毛製成的飛行員夾克及束腰外套，時而堆疊搭配經典羊絨開襟外套、條紋針織衫及中性風上衣。丹寧飛行員夾克搭配超低腰牛仔長褲、抓毛絨鈕扣外套、修身大衣以及品牌標誌白色和天藍色棉質府綢睡衣。鞋履則有小貓跟鞋、樂福鞋、綴飾logo拖鞋與熱門的New Balance x Miu Miu運動鞋。配件則涵蓋有Miu Miu 棒球帽、眼鏡、各式精緻小皮件、髮飾及首飾。
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