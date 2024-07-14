日式牛丼「松屋」開新店！首度插旗新北永和　9月登場

繼今年4月開設「台北士林店」，以及即將開幕的「江子翠店」之後，來自日本的連鎖牛丼「松屋」又將擴大在台版圖，即將再開設「永和中正店」，也將會是松屋首度進駐永和。

「松屋」與「吉野家」、「すき家」並列「日本三大牛丼」，主打平價的牛丼餐點，以及咖哩牛肉飯、漢堡排咖哩等餐點，乃是日本代表性的庶民美食之一，也是許多旅客赴日旅遊時的用餐好去處。2018年，松屋首度登台，目前包括台北、新莊等地均有分店，共計9間門市。

目前已經進入人才招募階段的「松屋永和中正店」，乃是松屋首度進駐永和，店址靠近中正路、得和路口，步行約6分鐘即可抵達四號公園，估計最快9月開幕。除此之外，松屋「士林中正店」同樣也正在進行當中，預計最快8月開幕。

除了台灣的松屋之外，日本的松屋近期也因調漲登上新聞版面。據外媒報導，因原物料價格調漲與人事成本上升，日本松屋自7月16日起將調漲部份產品價格，其中「牛丼（中）」由400日圓，調漲為430日圓，整體共計約40款產品受影響。另外松屋也將針對部份區域分店啟用「深夜加成」政策，於22:00～05:00期間，加收7%的深夜服務費用。