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JISOO暢遊巴黎這顆包隨身！經典設計好收納不怕掉東西

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR於2024秋冬系列推出全新DIOR GROOVE包款。圖／DIOR提供
DIOR於2024秋冬系列推出全新DIOR GROOVE包款。圖／DIOR提供

Dior品牌大使JISOO（金智秀）日前於社群分享她在巴黎旅遊的照片。她在塞納河畔與巴黎鐵塔開心自拍，白色針織衫與後底涼鞋，搭配淺色水洗丹寧褲，與巴黎夏日的藍天白雲相呼應。在自拍照中她也曝光了Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為 Dior 2024-2025 秋冬女裝系列構思的全新Dior Groove包款。而公認韓星中最愛用「包包掛飾」的JISOO，也在全新包包上掛上粉紅色兔子玩偶，用她的代表動物為最新愛包加上個人化的辨識標記。

圓潤波士頓包型的Dior Groove包款，共推出多種不同外觀材質的設計，除了JISOO這次帶著出遊的藍色 Oblique 緹花圖騰款式小牛皮包款，還有大型籐格紋（Macrocannage）或Graphic Cannage籐格紋新設計紋路的皮革款式，尋惡細節位復古感包席注入超現代的休閒與精緻的優雅氣質。Dior Groove包更配有鍍金掛鎖與飾有星星的鑰匙圈，其中星星被迪奧先生視為幸運符。包款可手提、肩揹或透過調節式肩背帶轉換為斜背包，使用方式多元又容易搭配，難怪立刻成為JISOO新歡。

DIOR GROOVE 20藍色OBLIQUE緹花小牛皮提包，98,000元。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 20藍色OBLIQUE緹花小牛皮提包，98,000元。圖／DIOR提供
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
DIOR於2024秋冬系列推出全新DIOR GROOVE包款。圖／DIOR提供
DIOR於2024秋冬系列推出全新DIOR GROOVE包款。圖／DIOR提供
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
DIOR GROOVE 20黑色籐格紋小牛皮提包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR GROOVE 20黑色籐格紋小牛皮提包，11萬元。圖／DIOR提供
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__

Dior 巴黎

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