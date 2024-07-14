BEING sport X BEING spa 台南南山館開幕

繼BEING sport土城立德館美力開幕，統一集團旗下「統一佳佳」兩大休閒品牌「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」雙品牌聯名館進駐台南「南山人壽大樓」，今開幕與消費者見面，統一佳佳也預告，近期還有全新的旗艦館即將重磅開幕與消費者見面。

統一佳佳表示，BEING台南南山館以「綠茵．琉光．繁花」為設計主軸，入口處以森林綠茵及星光點綴，將喧囂都市與寧靜綠洲分界。近千坪的空間，為消費者提供自然、舒適、放鬆的感受，嶄新概念是統一集團美麗事業董事長高秀玲的原創設計。

統一佳佳也說，台南南山館的動靜態免費課程每週超過60堂，涵蓋空中瑜珈、熱瑜珈、拳擊有氧、芭蕾雕塑、彈跳床等，滿足不同人群的訓練需求，還有專業的金牌教練團隊，透過InBody進行精密身體組成分析，為您打造短、中、長期的客製化訓練計劃。