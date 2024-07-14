快訊

自己人提的連署加嚴都擋？民進黨恐是怕不能操作罷免

Android陣營一個個搶進摺疊機 為何蘋果不敢輕易嘗試？

獨／被扁點名讓他跟燦收押的法官 當事人：平常心看每一案

板橋首間「壽司郎」要來了！還有「高雄美術館店」接力

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎。記者陳睿中／攝影
壽司郎。記者陳睿中／攝影

來自日本的「壽司郎」，又要準備開新店了！甫於7月初開設「台中新時代店」之後，壽司郎近期又已在規劃開設「高雄美術館店」與「新北板橋府中店」。隨著兩間新分店的開幕，屆時也將提供當地粉絲更便捷的用餐選擇，更是壽司郎首度插旗板橋。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續多年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本迴轉壽司No.1」。壽司郎在2018年首度登台，並且積極布局台灣各大城市，目前在全台已經有43間分店，其中包含位於林口、採全黑建築外觀的「林口店」

根據求職網站資訊，壽司郎目前已經在針對「高雄美術館店」、「新北板橋府中店」進行人才招募，其中「高雄美術館店」位於明誠四路上，鄰近高雄美術館，預計將成為高雄第6間門市，至於「新北板橋府中店」則是鄰近捷運府中站，將成為新北第7間、板橋第1間門市。隨著兩間新分店未來正式開幕，加上進行中的「嘉義垂楊店」，也將讓壽司郎在台灣的布局更加完整。

壽司郎 新北 美術館

延伸閱讀

板橋急降雨！浮洲車站周邊水淹半個輪胎 水利局一度禁止通行

影／已多區停水！板橋華江水門管線漏水變噴泉 新北這5區降壓調配供水

壽司郎新店開幕！ 赤蝦2貫30元、滿300「先折40再送40」

「守宮放醬碟」女大生道歉也沒用！壽司郎：提民事訴訟

相關新聞

板橋首間「壽司郎」要來了！還有「高雄美術館店」接力

來自日本的「壽司郎」，又要準備開新店了！甫於7月初開設「台中新時代店」之後，壽司郎近期又已在規劃開設「高雄美術館店」與「...

朴寶劍、DANIELLE再合體！歡慶關西最大CELINE開幕

CELINE品牌大使朴寶劍、與NEWJEANS的DANIELLE，繼台北101全新專門店開幕時共同出席亮相，日前再度於日...

如珠寶般的細節和設計！寶格麗2024秋冬太陽眼鏡超百搭

源自羅馬的義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）創立140年來，創作出無數膾炙人口的珠寶經典，以迷人的義式美學席捲全球時...

古典雋永或活力？ 父親節推薦表款 滿足不同老爸風格

每個家庭中的角色其實未必都符合既定印象。例如父親就不一定是嚴肅或外向，斯文或運動，風格個人個不相同。瑞士鐘表品牌帝舵（T...

高捷蜜柑站長人氣擋不住 首家專賣店在高捷R16開張

全台首家高雄捷運蜜柑站長專賣店今天開張，店內有明信片、紙膠帶、購物袋、鑰匙圈、玩偶等，今年10月系列文創商品還可能進軍日...

霞慕尼與白朗峰的百年淵源Montblanc奧運系列重返榮耀

2024的奧林匹克運動會即將展開，而距今100年前的1924，同樣對奧運和萬寶龍（Montblanc）別具紀念意義。近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。