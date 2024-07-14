板橋首間「壽司郎」要來了！還有「高雄美術館店」接力

來自日本的「壽司郎」，又要準備開新店了！甫於7月初開設「台中新時代店」之後，壽司郎近期又已在規劃開設「高雄美術館店」與「新北板橋府中店」。隨著兩間新分店的開幕，屆時也將提供當地粉絲更便捷的用餐選擇，更是壽司郎首度插旗板橋。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續多年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本迴轉壽司No.1」。壽司郎在2018年首度登台，並且積極布局台灣各大城市，目前在全台已經有43間分店，其中包含位於林口、採全黑建築外觀的「林口店」

根據求職網站資訊，壽司郎目前已經在針對「高雄美術館店」、「新北板橋府中店」進行人才招募，其中「高雄美術館店」位於明誠四路上，鄰近高雄美術館，預計將成為高雄第6間門市，至於「新北板橋府中店」則是鄰近捷運府中站，將成為新北第7間、板橋第1間門市。隨著兩間新分店未來正式開幕，加上進行中的「嘉義垂楊店」，也將讓壽司郎在台灣的布局更加完整。